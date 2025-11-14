為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國西裝男地鐵亂拉屎！竟成打卡聖地民眾瘋效仿 官方急遮擋

    2025/11/14 15:23 即時新聞／綜合報導
    中國南寧地鐵站驚見一名男子直接在月台脫褲大便，事後更回頭查看，過程全都監視器拍下。（本報合成，擷取自微博）

    中國一名穿著斯文的黑框眼鏡西裝男，日前在南寧地鐵站月台，直接脫下褲子大便，監視器畫面在網路瘋傳，沒想到，他拉屎的地點竟然引發中國民眾朝聖，大量民眾紛紛前往事發地點，並效法做出大便動作，當局目前則緊急用海報擋住該點，試圖阻止民眾。

    綜合中媒報導，「西裝男大便」事件發生於本月11日，地點位於南寧地鐵3號線總部基地站，男子當時神情鎮定地走到柱子旁，四下張望後直接解開皮帶、脫下褲子蹲地如廁，事後未擦拭，起身整理衣物離開，甚至回頭「欣賞」一眼後昂首離場。整段荒謬行徑被監視畫面完整拍下，並在網路瘋傳。

    對此，南寧地鐵12日回應，該站月台內設有廁所，男子所蹲之處一抬頭便能看到明顯的廁所指示標誌，強調此舉純屬個人行為，並非設施不足所致。官方指出，事發後清潔人員已第一時間趕往現場清理，並展開調查以釐清男子身分與動機。

    沒想到，事發後有大量民眾跑到西裝男大便地點打卡朝聖，並效法他，在同一地點做出大便姿勢。根據x上傳出的影片，似乎是覺得這股流行太過粗俗，官方目前已經緊急用海報遮擋大便地點。

    官方用海報遮擋大便地點。（取自李老師不是你老師x）

