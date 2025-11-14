不能喝海帶湯......南韓「修能」測驗考生奇葩禁忌曝光

南韓「大學修學能力試驗」（Suneung）開考，今年報考人數突破55.4萬人，寫下近七年新高。（韓聯社）

南韓一年一度的「大學修學能力試驗」（Suneung，簡稱「修能」）近日登場，今年報考人數突破55.4萬人，寫下近7年新高，面對緊張的考試，考生們也有不少迷信和禁忌。

綜合媒體報導，對許多南韓家庭而言，修能成績不僅左右升學，更直接影響未來職涯、社會階層，甚至婚姻前景，因此考試日也被形容為「全國共同迎戰的一天」。其中，最廣為人知的文化禁忌，像是高考前不能喝海帶湯，因為海帶滑溜，象徵考試會「滑掉」，不少家長都嚴格遵守，甚至在網路上出現許多「禁止海帶湯」的考前提醒。

請繼續往下閱讀...

再來是「粥」跟「麵包」，煮粥一詞含有「攪一鍋粥」的意思，在發音上「죽」是粥，而「죽쑤다」是搞砸；「빵」是麵包，「빵점」是零分，因此，延伸出將考試搞砸、得零分的意思。

相反的，韓國考生會在考前多吃年糕，在韓文裡，要說考試pass的話會說「합격」（合格），或是「통과」（通過），而還有一個就是「붙다」（有考上到和黏著的意思），有種是黏上去考試名額的意思，所以考試前他們會吃年糕或麥芽糖等等黏牙的食物，祈求考試合格。

甚至，韓國人還要為了考入好的學校會買各大名校出的產品，比如像延世大出的牛奶，或是首爾大學出的巧克力等，希望吃完他們的產品能進入該校。

南韓民眾也注重養生，他們認為學生邊讀書也需好好進補。大考前，許多家長都會為孩子準備「聰明湯」，是運用滋補藥材煮成的湯水，讓考生能聚精會神，不易疲憊。另外，亦有整容醫院會提供「高考針」，將包括維生素等各種營養素放在一起，達到提振考生精神的效果。

