徒手捏爆葡萄柚！東京「筋肉女子」酒吧爆紅 挑戰傳統審美

在東京「筋肉女子」酒吧，兩名女店員輕鬆舉起一名男客合影，展現顛覆傳統「纖瘦即是美」審美觀的肌肉力量。（路透）

在東京一個繁忙街區的地下酒吧裡，十幾名女性在吧台後，隨著音樂徒手捏爆葡萄柚，向顧客們展示她們輪廓分明的健美身材。這家名為「筋肉（肌肉）女子」（Muscle Girls）的健身主題酒吧，正以其獨特的方式，挑戰著日本社會普遍崇尚纖瘦的傳統女性審美觀。

據路透報導，這家於2020年中開幕的酒吧，每日平均吸引約百名顧客，其中多數是外國遊客，並已在社群媒體上爆紅。酒吧經理針谷瞳（音）表示：「多數日本人普遍認為小胸、纖背、細腿的女性才具吸引力，但來這裡的顧客不同。」

入場費為80分鐘6000日圓（約新台幣1206元），包含一杯蛋白飲與無限暢飲的飲料。在此期間，顧客可以欣賞穿著比基尼的店員進行引體向上、鋼管舞等表演。顧客也可付費體驗額外服務，例如被大力打巴掌，或被用大腿舉起。

反抗「紙片人」審美觀 日本過瘦女性比例冠絕已開發國家

報導指出，此現象的背後，是日本嚴峻的社會現實。根據經濟合作暨發展組織（OECD）的數據，以身體質量指數（BMI）衡量，日本在主要已開發國家中，擁有最高的成年女性過瘦比例（約9%），是美國與德國的近5倍。日本一個醫學專家小組今年已警告，將纖瘦與美麗劃上等號的傳統，已導致營養不良等健康問題。

對在酒吧工作的30多名女性而言，這裡是一個培養「姊妹情誼」的「天賜之物」。針谷瞳表示，她至今仍記得，當她第一次意識到「我只要做自己就很好」時，自尊心是如何大幅提升的。

報導指出，儘管緩慢，但部分源於性別刻板印象的觀念可能正在改變。日本智庫「電通總研」（Dentsu Soken）2023年的一項調查顯示，認同「男有男樣、女有女樣」的受訪者比例，已較2021年下降。店員守屋友香（音）也表示：「女性的美，不僅僅是纖瘦而已。」

東京「筋肉女子」酒吧的店員在為顧客徒手捏爆葡萄柚製作飲料後，與顧客互動。（路透）

東京「筋肉女子」酒吧的店員，正在吧台上方的單槓，為顧客進行引體向上表演。（路透）

