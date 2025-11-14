為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    馬斯克有對手了！貝佐斯「藍色起源」也成功回收火箭 震撼畫面曝

    2025/11/14 11:59 即時新聞／綜合報導
    藍色起源今日凌晨成功發射了總高度98公尺的「新葛倫號」火箭，將NASA的火星探測器送往火星，準備執行長達22個月的火星探測之旅。（取自貝佐斯X）

    亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），近年積極往太空領域發展。今日凌晨，貝佐斯太空公司藍色起源（Blue Origin）的巨型軌道火箭「新葛倫號」（New Glenn）成功執行推進器收回任務，讓不少人直呼，另一名太空領域富豪馬斯克的「SpaceX」有競爭對手了。

    綜合外媒報導，藍色起源今日凌晨成功發射了總高度98公尺的「新葛倫號」火箭，將NASA的火星探測器送往火星，準備執行長達22個月的火星探測之旅。更重要的是，他們成功收回了火箭推進器。

    當推進器在離岸600公里的接駁船上著陸時，公司員工們歡呼雀躍，貝佐斯則欣喜若狂地在發射控制中心觀看了這一幕。貝佐斯也將這段影片立刻上傳至X，吸引大量網友熱議。

    外媒指出，這是藍色起源首次成功回收了火箭推進器，這對這家羽翼未豐的公司來說，是至關重要的第一步，有助於像是SpaceX的火箭一樣，大幅降低成本。

    「新葛倫號」今年1月進行了首次試飛，將一顆衛星送入軌道，但未能成功收回推進器。不過，貝佐斯的太空領域競爭對手馬斯克在第一時間也展現風度，於其X平台向貝佐斯表示祝賀：「恭喜首次嘗試即成功入軌！@JeffBezos」。

    當推進器在離岸600公里的接駁船上著陸時，公司員工們歡呼雀躍。（取自貝佐斯X）

