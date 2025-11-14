美宣布對反法西斯主義運動開刀 將4個歐洲團體列為恐怖組織

美國國務院13日宣布，將把4個自稱反法西斯主義的歐洲團體列為外國恐怖組織。（路透）

美國國務院13日宣布，將把4個反法西斯主義的歐洲團體列為外國恐怖組織，此刻正值川普政府擴大打擊左翼浪潮之際。

根據《衛報》（The Guardian）報導，美國國務院13日表示，將把德國的「反法西斯東方組織」（Antifa Ost） 、義大利的「國際革命陣線」（International Revolutionary Front）、希臘的「武裝無產階級正義」（Armed Proletarian Justice）和「革命階級自衛」（Revolutionary Class Selfice Defenseary）」列為恐怖組織。

美國政府新聞稿稱，將反法西斯主義運動團體列入名單的原因包括其使用自製爆炸裝置、槍擊等事件。一旦被列入名單，與這些組織或其成員進行金融交易將在美國構成犯罪行為。

這是反法西斯主義運動團體首次被美國認定為外國恐怖主義威脅，美國執法部門可以採取更強硬的手段打擊此類團體。這項認定也可能延伸至美國境內被視為這些團體的左翼支持者的人，使聯邦當局能夠對美國公民使用類似的監控和金融監管手段。

值得注意的是，美國總統川普盟友、知名右翼倡議家柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡後，川普政府將洛杉磯、芝加哥和波特蘭等城市的暴力衝突歸咎於左翼組織。

川普政府對反法西斯主義運動的關注最初體現在9月的1項總統行政命令中，該命令宣布國內反法西斯主義運動團體為「國內恐怖組織」。

