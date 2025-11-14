為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    韓團LE SSERAFIM疑因「中共公祭日」取消台灣活動 粉絲暴嗆：tw直接改china

    2025/11/14 12:18 即時新聞／綜合報導
    韓團LE SSERAFIM在台簽售會取消，原因疑似為12月13日為中國「南京大屠殺死難者國家公祭日」。（圖擷取自@makestar_in_tw社群平台「Instagram」）

    韓團LE SSERAFIM在台簽售會取消，原因疑似為12月13日為中國「南京大屠殺死難者國家公祭日」。（圖擷取自@makestar_in_tw社群平台「Instagram」）

    中國粉絲近年來因為「禁韓令」的關係，他們把魔爪伸向其他國家，要求別的國家也要跟著他們一起「看日子禁娛」。韓國多國籍女子音樂團體LE SSERAFIM原定在12月13日在台舉行簽售會，因撞了中國的「南京大屠殺死難者國家公祭日」，疑似因中國粉絲向韓國經紀公司施壓，昨（13日）活動方發延期公告，粉絲怒嗆「帳號tw直接改成china比較快」。

    MAKESTAR台灣官方「Instagram」發文通知參加活動應募的粉絲們，活動因不可避免的原因將延期舉行。已完成應募的粉絲將全額退款，敬請留意郵件及後續公告。

    貼文一出，粉絲怒批「我阿公看起來有打南京大屠殺嗎」、「IN TAIPEI又不是IN 南京」、「可以改到明年6月4號嗎」、「想請問是什麼公祭，習近平死了嗎」、「建議帳號直接改成china比較快」、「習近平死了我再去快樂得公祭」、「0個中國人的韓團來台灣簽售，試問跟對面怎樣有啥關聯」。

    此外，也有粉絲擔心，再這樣下去，會不會讓LE SSERAFIM以為台灣是中國的，粉絲認為「不是在日本、不是在南京、甚至不是在中國，他們在狗叫什麼」、「他們有上百天都在禁東禁西的煩死了」、「上次aespa日本演唱會撞什麼77盧溝橋事件」、「合理懷疑這家主辦背後是中資」、「外國的節日跟台灣屁事」、「現在全世界都要看中國眼色追星了嗎」、「EXO、FM搞過一次了，現在又來」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播