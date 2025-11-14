韓團LE SSERAFIM疑因「中共公祭日」取消台灣活動 粉絲暴嗆：tw直接改china

韓團LE SSERAFIM在台簽售會取消，原因疑似為12月13日為中國「南京大屠殺死難者國家公祭日」。（圖擷取自@makestar_in_tw社群平台「Instagram」）

中國粉絲近年來因為「禁韓令」的關係，他們把魔爪伸向其他國家，要求別的國家也要跟著他們一起「看日子禁娛」。韓國多國籍女子音樂團體LE SSERAFIM原定在12月13日在台舉行簽售會，因撞了中國的「南京大屠殺死難者國家公祭日」，疑似因中國粉絲向韓國經紀公司施壓，昨（13日）活動方發延期公告，粉絲怒嗆「帳號tw直接改成china比較快」。

MAKESTAR台灣官方「Instagram」發文通知參加 活動應募的粉絲們，活動因不可避免的原因將延期舉行。已完成應募的粉絲將全額退款，敬請留意郵件及後續公告。

貼文一出，粉絲怒批「我阿公看起來有打南京大屠殺嗎」、「IN TAIPEI又不是IN 南京」、「可以改到明年6月4號嗎」、「想請問是什麼公祭，習近平死了嗎」、「建議帳號直接改成china比較快」、「習近平死了我再去快樂得公祭」、「0個中國人的韓團來台灣簽售，試問跟對面怎樣有啥關聯」。

此外，也有粉絲擔心，再這樣下去，會不會讓LE SSERAFIM以為台灣是中國的，粉絲認為「不是在日本、不是在南京、甚至不是在中國，他們在狗叫什麼」、「他們有上百天都在禁東禁西的煩死了」、「上次aespa日本演唱會撞什麼77盧溝橋事件」、「合理懷疑這家主辦背後是中資」、「外國的節日跟台灣屁事」、「現在全世界都要看中國眼色追星了嗎」、「EXO、FM搞過一次了，現在又來」。

