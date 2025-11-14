嗆收回「台灣有事」言論！中國召見日大使 官媒砲轟高市早苗

日本首相高市早苗。（法新社）

不滿日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論，中國駐大阪總領事薛劍發表恐嚇性內容，揚言「斬首」高市。不僅如此，中國外交部13日召見日本駐中國大使金杉憲治，也嚴正要求高市收回言論。此外，中國官媒《人民日報》今日更報導「絕不容忍高市早苗越線挑釁」。

日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

這番話引發中國不滿，先是薛劍發表恐嚇性內容，揚言「斬首」高市，引發日方抗議後，中國外交部副部長孫衛東13日召見日本駐中國大使金杉憲治，要求高市收回言論，他還強調台灣議題是「中國核心利益中的核心，是不可觸碰的紅線和底線」。

中共官媒《人民日報》今日報導指出，絕不容忍高市早苗在台灣問題上的越線挑釁。報導指，這不僅是對中國內政的粗暴干涉，還是對一個中國原則的背叛。文章強調，高市的言論暗示日本可能武力介入台海問題，這一立場與二戰後的國際秩序相悖，並且挑戰中國的主權和領土完整。報導還提出，高市此言論是日本戰敗以來，首次有政府高層在正式場合公開提及台灣問題，並試圖將其與日本的集體自衛權掛鉤，這顯示出日本右翼勢力圖謀突破和平憲法、擴大軍事影響力的野心。

《人民日報》強烈警告，台灣問題是中國的核心利益，任何挑戰這一底線的行為都將遭到堅決反制。中國人民的決心不可動搖，對於任何外部勢力干涉台灣問題，中國將毫不猶豫地採取一切必要措施。中國政府對於日本的挑釁言論保持高度警覺，並強調任何外部干涉台灣問題的行為，將被視為對中國主權的挑戰，並將為此付出嚴重代價。

《人民日報》還譴責日本近代軍國主義瘋狂對外侵略擴張，對中國犯下的罪行罄竹難書。報導指，80年前，中國人民戰勝了日本軍國主義侵略。今天，中華民族有堅定意志、充分信心和足夠能力挫敗任何形式「台獨」分裂圖謀和外部干涉。玩火者必自焚，任何企圖阻撓中國統一大業的勢力都是螳螂當車，必將遭到堅決反制和徹底失敗。

