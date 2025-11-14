中國戰狼暗嗆斬殺日相！ 日方：強烈抗議 再度要求中方採取措施

中國駐大阪總領事薛劍。（美聯社檔案照）

中國戰狼外交官薛劍在社群平台X貼文暗示「斬首」日本首相高市早苗，中方非但未對此做出處置，昨天再度透過中國外交部發言人林劍放話警告高市「不要在台灣問題上玩火，玩火者必自焚」，要求撤回發言，今天中國外交部再召見日本駐中大使金杉憲治提出抗議。日本政府發言人木原稔今天做出回應表示，日本已向中方再度說明高市首相答辯的真意以及日本政府的一貫立場，並提出反論。

木原今天在例行記者會被問及中方要求高市撤回國會上的答辯一事時表示，中國方面確實向日方提出抗議。對此，日本已向中方再度說明高市首相答辯的真意以及日本政府的一貫立場，並提出反論。

他指出，日本也就此次駐大阪中國總領事的相關發布表明立場。作為中國駐外館負責人的言論，極為不適當，日本已強烈抗議，並再次要求中方採取適切措施。

木原強調，台灣海峽和平與穩定，對日本及國際社會都至關重要。他們期待台灣問題能透過對話以和平方式解決，這是日本一貫主張，政府對台立場依1972年日中聯合聲明，未曾改變。今後也會持續強烈要求中國採取適切行動。

而對於朝野各黨都有聲音要求政府對薛劍採取「不受歡迎人物」（Persona non grata）等嚴厲措施。木原表示，中國駐大阪總領事的多次不適切發言令人遺憾，日方已向中方提出嚴正的申述，並強烈要求中方採取適切措施。他並強調，日本政府將持續強烈要求中國方面負責處理。

高市7日在預算委員，被曾任外相和副首相的立憲民主黨眾議員岡田克也問及「在台灣海峽遭到海上封鎖情況下，何種情形會被認定為存亡危機事態」。她表示，若對台灣發動武力攻擊，並以「戰艦」實施海上封鎖，同時採取其他配合行動時，就可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

中國駐大阪總領事薛劍8日在X貼文，寫道「對於那種硬伸過來的髒頭，只有毫不猶豫地砍掉一途。做好覺悟了嗎？」經過日方抗議後，該貼文已在9日撤除，但薛劍並未對自己失格的言行致歉。

日本學者遠藤譽指出，薛劍是在2021年6月29日到任，至本月28日將滿4年5個月，過去中國駐大阪總領事平均任期約3年多，以往任期最長的為4年4個月，薛劍可能成為歷來任期最長的一位。由於薛劍在近期可能任滿回國，日本「要求中方採取適切措施」未即刻將其驅逐出境，疑有以拖待變之嫌。

