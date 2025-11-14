猛批G7外長聲明！北韓外長：擁核是最正確選擇

北韓外交部長崔善姬強調北韓擁核「是遏制最危險、最具敵意國家的最正確選擇」。（路透資料照）

七大工業國集團（G7）外長12日發表聯合聲明，重申實現朝鮮半島無核化的決心。對此北韓外交部長崔善姬表示強烈譴責，強調北韓擁核「是遏制最危險、最具敵意國家的最正確選擇」。

韓聯社報導，北韓多家官媒14日紛紛刊載了上述談話內容。崔善姬以強烈措辭嚴厲譴責G7外長聲明，她強調，「對G7外長公然侵犯北韓憲法權利的敵對行為，深表不滿和遺憾」。

請繼續往下閱讀...

崔善姬主張，「在當前嚴峻的地緣政治環境中，擁核是遏制最危險、最具敵意國家的最正確選擇」。

崔善姬說，只要外部核威脅尚存，「以核武謀取霸權的勢力存在」，北韓就會堅定擁護、確立永久擁核地位的憲法，「確實保障國家和人民的現在與未來，維護國際公道正義」。

崔善姬並稱，保障朝鮮半島和亞太地區和平穩定之路，在於尊重北韓憲法，而不是提倡不切實際的無核化。

韓聯社分析指出，北韓猛批G7外長會議的無核化聲明，意在為自身擁核國地位正名，同時試圖將往後可能重啟的朝美談判話題轉向核裁軍問題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法