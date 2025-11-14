為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    BBC因誤導性剪輯向川普道歉 但否認誹謗指控

    2025/11/14 10:47 編譯謝宜哲／綜合報導
    《英國廣播公司》13日就其對美國總統川普2021年1月6日演講的誤導性剪輯道歉。（路透）

    《英國廣播公司》13日就其對美國總統川普2021年1月6日演講的誤導性剪輯道歉。（路透）

    在《英國廣播公司》（BBC）因誤導性剪輯美國總統川普演說而陷入爭議後，川普律師致函BBC，要求其公開道歉並進行賠償，否則將面臨不低於10億美元（約台幣311.3億元）的損害賠償訴訟。BBC13日就其對美國總統川普2021年1月6日演講的誤導性剪輯道歉，但強調未誹謗他，駁斥他威脅要提起訴訟的理由。

    根據《美聯社》報導，BBC13日稱董事會主席夏哈（Samir Shah）已致函白宮，就川普在部分支持者衝擊美國國會大廈前發表的演講進行剪輯一事表示歉意。當時美國國會正準備確認拜登在2020年總統大選中的勝選結果，而川普主張選舉結果被竊取。

    BBC表示，目前沒有重播曾在「廣角鏡」（Panorama）節目中播出紀錄片的計畫，該紀錄片將川普演講中相隔近1小時的內容剪輯在一起。

    BBC指出，公司無意中製造出播放的演說是連續片段的印象，而非演說不同時間點的摘錄，這給人錯誤印象，以為川普直接呼籲採取暴力行動。

    BBC強調，對紀錄片剪輯方式深表遺憾，但強烈反對行為構成誹謗。

    值得注意的是，BBC道歉時間距離川普律師設定的15日最後回應期限僅1天之隔。

    另外BBC的聲明雖沒有回應川普要求賠償其「巨大經濟和聲譽損失」的訴求，但關於BBC道歉的相關報導標題稱仍其拒絕支付賠償。

