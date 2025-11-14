兩餐花不到30元 中國年輕一代不願花錢原因曝

中國青年失業率長期徘徊在接近20%的比例（法新社）。

中國面臨多項經濟挑戰，政府希望下一代消費者能為全民利益而增加消費。然而青年失業率長期徘徊在接近20%的比例，有工作的年輕人擔心失去工作，房地產危機更是讓購房者的前景看似遙不可及，失業率居高不下的狀態中，促使許多中國年輕人轉而擁抱節儉，社交媒體上充斥著如何節儉開銷維持生活。

根據《ABC新聞》報導，一名29歲，網名為「北漂的小小草」的創作者發布自己製作簡單菜餚的影片，他說自己能用略高於1美元（約31.07新台幣）的價格吃到兩餐。

他告訴粉絲：「我只是來自農村的普通人，既沒有良好的教育背景，也沒有有影響力的人脈，所以必須努力工作，才能過上更好的生活。」而他現在，在一家網路銷售公司工作，並聲稱極度節儉的生活方式讓自己在6年內存下超過18萬美元（約568萬新台幣）。

有人在網上問他，是否希望未來的妻子和孩子也過這樣的生活，以及他的最終目標是什麼。他的回答是：「我不知道。」

有分析人士表示，如果不提升國內消費，中國將面臨重大的長期挑戰。美國的問題是人們積累信用卡債務，而中國相反，中國人傾向於儲蓄而非消費，當人們預期到未來的艱難時，這種傾向更會加劇。

年輕人受訪者紛紛表示「我換了工作，但薪水不如以前，而且，我不知道這份新工作能維持多久，因為我們賺得不多，首先是找到工作也不容易。」「我的一些朋友處於失業狀態，仍然住在家裡，並在尋找工作。」

中國政府多年來一直承諾要提高家庭消費，但目前它僅占國內生產總值（GDP）約 39%，而大多數發達國家約為60%。這樣的青年失業率除了帶來不安全感外，也讓陷入困境的雇主更容易削減工資，因為雇員面臨的選擇是接受較低薪水，或者投入競爭激烈的就業市場。

近幾十年來，中國依靠投資和出口模式發展，但這種模式如今面臨「通貨緊縮」重大挑戰，潛在消費者往往在等待商品價格下降，因應對這種情況，該政府如何建立更完善的社會保障網絡或提高最低工資標準，是一大未知的難題。

