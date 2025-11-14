為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國外交副部長召見日本大使 「台灣有事」抗議升級

    2025/11/14 10:03 中央社
    北京對日相高市早苗的涉台言論連番抗議。中國外交部副部長孫衛東13日召見日本駐中國大使金杉憲治，提出嚴正交涉，並稱「任何人膽敢以任何形式干涉中國統一大業，中方必將予以迎頭痛擊」。（歐新社資料照）

    北京對日相高市早苗的涉台言論連番抗議。中國外交部副部長孫衛東13日召見日本駐中國大使金杉憲治，提出嚴正交涉，並稱「任何人膽敢以任何形式干涉中國統一大業，中方必將予以迎頭痛擊」。（歐新社資料照）

    北京對日相高市早苗的涉台言論連番抗議。中國外交部副部長孫衛東13日召見日本駐中國大使金杉憲治，提出嚴正交涉，並稱「任何人膽敢以任何形式干涉中國統一大業，中方必將予以迎頭痛擊」。

    日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。

    她後來表示，針對「台灣有事可能構成存亡危機事態」的相關發言是依照政府的既有見解，「沒有撤回或取消的打算」。

    根據中國外交部網站，孫衛東昨天召見金杉憲治時說，高市早苗暗示可能武力介入台海問題，性質影響極其惡劣。在中方多次嚴正交涉後，日方仍拒不撤回錯誤言論。中方對此強烈不滿、堅決反對，向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

    他說，高市的涉台言論「極其錯誤、極為危險，粗暴干涉中國內政，嚴重違背國際法和國際關係基本準則」，並指其破壞戰後國際秩序，違背「一個中國原則」和中日四個政治文件精神，破壞中日關係政治基礎，並傷害中國人民感情，「14億中國人民對此絕不答應」。

    孫衛東強調，台灣議題是「中國核心利益中的核心，是不可觸碰的紅線和底線」。

    他說，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。80年前，中國人民打敗了日本侵略者；80年後的今天，「任何人膽敢以任何形式干涉中國統一大業，中方必將予以迎頭痛擊。」中方敦促日方「深刻反省歷史罪責，立即反思糾錯，收回惡劣言論」，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則一切後果必須由日方承擔。

    中國外交部持續對高市早苗的涉台言論表達不滿。外交部發言人林劍13日在例行記者會上說，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊。

    他還揚言，中方將堅決行使聯合國憲章和國際法賦予的「自衛權」，堅定捍衛國家主權和領土完整。「正告日方必須深刻反省歷史罪責，立即停止干涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火，玩火者必自焚」。

    高市早苗「台灣有事可能構成日本行使集體自衛權的存亡危機事態」言論引發中國抗議，日本內閣官房長官木原稔11日曾表示，已經向對方說明答詢的主旨，以及日本政府立場。他說：「台灣海峽的和平與穩定，對於日本的安全保障及國際社會的安定都至關重要。期待以對話方式和平解決問題，是政府的一貫立場。」

