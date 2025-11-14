為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    誓將毒品恐怖分子清除！ 美防長宣布啟動「南方之矛行動」

    2025/11/14 09:45 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國國防部長赫格塞斯今（14）日在X上宣布啟動「南方之矛行動」。（美聯社）

    美國國防部長赫格塞斯今（14）日在X上宣布啟動「南方之矛行動」。（美聯社）

    美國國防部長赫格塞斯今（14）日在X上宣布啟動「南方之矛行動」（Operation Southern Spear），稱五角大廈將採取把毒品恐怖分子從西半球清除的行動。

    根據《衛報》（The Guardian）報導，赫格塞斯14日在X上表示「總統川普已下令採取行動，戰爭部（Department of War）正在執行中。我宣布啟動南方之矛行動，該行動由南方之矛聯合特遣部隊和美國南方司令部領導。」

    赫格塞斯指出，南方之矛行動旨在保衛美國國土，將毒品恐怖分子從西半球清除，並確保美國免受毒品侵害。他補充，西半球是美國的鄰里，美國將保護它，其他細節則沒有提供。

    因為美國對加勒比海涉嫌販毒船隻進行襲擊和在該地區集結兵力，使外界猜測美國即將對加勒比海附近的委內瑞拉發動廣泛軍事打擊。

    美國南方司令部是美國軍方的作戰司令部，管轄範圍涵蓋南美洲、中美洲和加勒比海地區的31個國家。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    美國國防部長赫格塞斯今（14）日在X上宣布啟動「南方之矛行動」。（擷自X@SecWar）

    美國國防部長赫格塞斯今（14）日在X上宣布啟動「南方之矛行動」。（擷自X@SecWar）

    熱門推播