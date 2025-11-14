為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美媒：僅需少數指令 中國駭客利用AI侵入系統

    2025/11/14 09:54 中央社
    「華爾街日報」報導，中國資助的駭客組織9月使用美國AI業者Anthropic技術，侵入企業與政府網路。駭客僅需下達「持續前進」、「暫停」等簡單指令，即可讓AI自主攻入系統竊取數據資料。

    華爾街日報（Wall Street Journal）報導，美國人工智慧公司Anthropic指出，中國官方資助的駭客使用Anthropic技術，於9月自主侵入重要企業與政府網路系統。

    Anthropic情資主任克雷恩（Jacob Klein）表示，駭客使用Anthropic自動化系統鎖定數十個目標，這是Anthropic資安人員過去從未見過的狀況。網路駭客過去使用釣魚電郵或掃描網路登錄記錄入侵系統，但這次AI主導的攻擊有8到9成為自主行動，當中僅有少量人為決定。

    克雷恩指出，駭客按一個鍵即可進行網攻，無須太多人為介入，Anthropic資安人員察覺並封鎖駭客帳戶之前，至少已有4次侵入系統的記錄，當中包括利用人工智慧雲端工具，自主要求系統提供完整資料庫並攫取部分資訊。

    駭客在過程中僅需下達「持續前進」、「暫停」、「感謝提供資訊」、「這不太對勁，雲端可以確認嗎？」等指令。駭客利用AI發動網攻，程序上幾乎已全面自動化，攻擊範圍與速度都提高。

    非政府機構Volexity在今年夏天，首度察覺中國資助的駭客利用AI工具，自動攻擊企業與研究機構。Volexity主席艾德爾（Steven Adair）表示，駭客組織透過大型語言模組（LLMs）決定攻擊目標、設定釣魚電郵內容及撰寫攻擊程式，AI讓駭客的攻擊能力更深入並加速。

    谷歌（Google）上週也發現與俄羅斯政府有關的駭客使用AI模組攻擊烏克蘭，並用AI即時生成惡意程式指引。

    美國官員多年前已示警，中國目標美國AI業者，透過他們的技術侵入美國企業與政府部門竊取數據。

    中國駐美使館發言人暫未回覆華爾街日報記者的提問。Anthropic表示，由駭客使用的數位架構與其他線索，有信心認為這些行動由中國官方資助的駭客所發動。

