    首頁 > 國際

    美政府停擺期間6萬人失業　重開首日仍近千航班取消

    2025/11/14 05:39 中央社

    美國國會通過妥協撥款法案，總統川普昨晚簽署成法，正式終結美國史上最長的政府停擺。白宮估計，約有6萬名非聯邦政府員工因政府關門造成的經濟影響而失業；另外，儘管政府重啟運作，今天仍有近千航班遭取消。

    共和黨和民主黨籍國會議員的預算僵局觸發聯邦政府停擺43天，創下美國史上最長的政府停擺。

    美國聯邦政府重啟運作後，白宮國家經濟會議（National Economic Council）主席哈塞特（Kevin Hassett）今天向媒體表示，這次政府關門每週造成約150億美元的損失。

    他指出，白宮經濟顧問委員會估計，約有6萬名非聯邦政府員工因政府關門造成的經濟影響而失業。

    在美國這場預算僵局期間，數百萬人的糧食補助受影響、數十萬聯邦雇員領不到薪水，還造成航空交通大亂，飛航管制人員缺勤激增導致許多航班延誤或取消。

    美媒「國會山莊報」（The Hill）報導，今天仍有近千航班遭取消。根據航班追蹤網站FlightAware數據，截至美東時間早上10時，共有996個航班遭取消，超越前一天的910個航班。

    報導指出，11日共有1264個航班被取消，相較於10日的2422個航班和9日的2953個航班有所下降。

    川普昨晚簽署法案，使聯邦政府得以重啟運作至明年1月30日。不過，這次政府關門造成的影響預計不會在短時間內消失，特別是在航空交通方面。

    先前在政府關門期間，由於人力短缺及航空安全疑慮，美政府下令減少航班。在國會通過法案以重啟政府後，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）宣布，削減6%航班的措施將維持不變。

    達菲及聯邦航空總署（FAA）昨天發布聲明表示：「在FAA持續評估系統是否能逐步恢復正常運作之際，這項6%的削減幅度將維持不變。」（編輯：楊昭彥）1141114

