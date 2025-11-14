為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    土耳其軍機失事2天後又傳消防飛機墜毀　飛行員罹難

    2025/11/14 05:03 中央社

    土耳其農林部長尤馬克里表示，一架土耳其消防飛機今天在克羅埃西亞墜毀，飛行員罹難。兩天前，土耳其才剛發生一架軍機墜機導致20人喪生的事故。

    法新社報導，尤馬克里（Ibrahim Yumakli）在社群平台X發文指出，兩架土耳其消防飛機今天準備返國，途中卻與航管單位失去聯繫，其中一架安全降落在克羅埃西亞某機場，另一架則墜毀。

    他寫道：「我國消防飛機的殘骸…已在克羅埃西亞（西海岸的）塞尼鎮（Senj）附近尋獲。」他也向在這場不幸事故中喪生的飛行員家屬致上慰問。

    農林部稍早曾在X發文寫道，兩架AT802消防飛機昨天上午離開土耳其，前往克羅埃西亞首都薩格勒布進行維修，但因天候不佳，迫使飛機在克國西部的瑞伊卡（Rijeka）機場過夜。

    今天發生事故前幾小時，土耳其才將11日在喬治亞境內墜毀的土耳其軍用運輸機20名罹難軍人的遺體運回國內，該飛機是在從亞塞拜然返回土耳其途中失事。

    土耳其人員正在調查事故原因，同時為了預防萬一，已暫停所有C-130運輸機的飛行任務。（編譯：楊昭彥）1141114

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播