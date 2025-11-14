美國簽證審核標準趨嚴！肥胖、達退休年齡、扶養過多者恐遭拒

美國國務卿魯比歐已通知世界各地的美國使領館，要求更全面、徹底地審查簽證申請者，以確保他們在入境美國後不會倚賴政府的公共福利。（路透檔案照）

美國國務院已指示全球各地的簽證官員，在審查外國人申請赴美簽證時，將肥胖及其他慢性健康狀況，如心臟病、癌症與糖尿病等，視為拒發簽證的理由。

此外，已達退休年齡的申請者，以及擁有過多如子女或年邁父母等受扶養親屬者，也在拒絕之列。

華盛頓郵報13日報導，該報取得並經過查證的1份11月6日電報副本顯示，國務卿魯比歐（Marco Rubio）已通知世界各地的美國使領館這項政策變更。這項新措施擴大了原本僅限於傳染病的健康篩檢範圍，並賦予簽證官新的依據以拒絕申請人，這是川普政府限制移民的最新舉措。

電報指示，簽證官必須考量申請人的健康狀況，「某些醫療狀況，包括但不限於心血管疾病、呼吸系統疾病、癌症、糖尿病、新陳代謝疾病、神經疾病與精神健康問題，可能需要花費數十萬美元的醫療費用。」

電報進一步建議，領事館在決定是否核發簽證時，應將肥胖問題納入考量，指出肥胖可能導致睡眠呼吸中止症、高血壓及臨床憂鬱症。

新指令要求簽證官自行評估申請人健康狀況可能為美國帶來的成本，「申請人是否具備足夠的財務資源，可以在其整個預期壽命期間自行負擔這些醫療費用，而不需要申請政府現金補助，或長期由政府機構收容？」

報導指出，魯比歐是根據所謂的「公共負擔」（public charge）規則發布前述指令，該規則允許政府拒發簽證與綠卡，給那些被預期將大量依賴美國社會福利計畫、或可能長期由政府機構照護的移民。

這項指令適用於申請臨時簽證者，如H-1B工作簽證，以及透過工作或家庭理由申請永久居留的移民。難民等部分人道簽證申請人被排除在外，但川普政府已終止或正在終止多項此類計畫。匿名國務院高層官員透露，這份電報是由該部門的政治領導層起草，未經正常審核程序，亦未經職業官僚審閱。

該份國務院電報同時指示簽證官，依據數項新標準判定申請人是否不具備入境美國的資格，包括申請人是否已達退休年齡；是否擁有過多受扶養親屬（如子女或年邁父母）；以及其受扶養親屬是否具有「特殊需求」或殘障。

維吉尼亞州瑞斯頓市（Reston）的移民律師戈爾（Vic Goel）指出，雖然健康狀況一直是簽證官在公共負擔評估中的法定考量因素之一，但過去僅限於那些很可能導致政府必須負擔機構安置費用的情況，而這份新電報則要求官員考慮1份廣泛列舉的慢性與常見疾病清單，並明確將其與申請人一生可能產生的醫療成本掛鉤。

曾擔任美國移民官員的英國移民律師赫勒（Steven Heller）也指出，美國領事官原本就擁有相當大的裁量權，可依自身解釋拒發簽證，如今這份新指令給予簽證官更多不必核發簽證的正當理由。

