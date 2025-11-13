不會強制入伍！德執政聯盟達共識 維持志願役制度

一名德國聯邦國防軍新兵13日在德國西部一處軍事基地的媒體日活動中，進行G36突擊步槍射擊訓練。（法新社）

德國執政聯盟13日宣布就新版兵役制度達成妥協，結束數週來關於是否恢復強制徵兵的激烈爭論。根據最新方案，自明年起，所有年滿18歲的男性必須填寫問卷並接受體檢，評估其是否有意加入聯邦國防軍，但不會被強制入伍。

這項由國防部長佩斯托瑞斯主導的改革，旨在提升志願役的吸引力，以解決德軍長期人力短缺問題。目前德軍現役兵力僅約18.2萬人，後備軍人為4.6萬，遠低於北約組織（NATO）設定的目標——26萬名正規軍人與20萬名後備軍人。北約秘書長呂特對德國達成共識表示樂見，稱「越多國家投入國防越好」。

總理梅爾茨將強化國防列為優先要務，誓言打造「歐洲最強大的傳統軍隊」，以應對俄羅斯威脅及美國可能減少對歐洲安全承諾的風險。他已推動大幅增加國防預算，並要求軍隊在2029年前做好戰備。

儘管梅爾茨所屬的基督教民主聯盟（CDU）一度主張若志願者不足，應啟動「抽籤徵兵」機制，但在最新協議中，此提案暫時擱置。執政聯盟達成的共識為若志願役人數最終仍無法滿足需求，將有必要實施義務役，但須另立法律通過。

根據規劃，18歲青年將收到服役意願問卷，男性必須回覆；出生於2008年的男性將率先接受體檢，並逐步擴大範圍。志願服役者每月薪資約2600歐元（9.4萬台幣）。

