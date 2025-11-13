CNN爆中國助伊朗重建飛彈庫 美聯邦眾議員：川普政府應採取行動

CNN報導，中國企業違反聯合國制裁協助伊朗重建彈道飛彈計畫，美國國會議員要求川普政府針對這個問題做出回應。圖為6月以色列防空系統「鐵穹」攔截伊朗飛彈。（歐新社）

近日有報導指出，中國企業違反聯合國制裁協助伊朗重建彈道飛彈計畫，美國國會議員要求川普政府針對這個問題做出回應。

有線電視新聞網（CNN）上個月報導，西方情報顯示，自9月底以來，中國向伊朗運送多批過氯酸鈉，這是製造飛彈推進劑的前驅化學品。民主黨籍眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）、柯特尼（Joe Courtney）因而提出這項呼籲。

2位議員在致國務卿魯比歐（Marco Rubio）與中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）信函中指出，這些化學品對於德黑蘭在今夏與以色列爆發12天戰爭後重建彈道飛彈庫存的工作而言「不可或缺」。

他們表示：「北京支持德黑蘭重整軍備之舉令人極為憂心，為中國共產黨樂於從歐洲到中東助長威權侵略又一例證。」

根據CNN報導，歐洲情報來源指出，2000公噸過氯酸鈉於9月底至10月中旬從中國運抵伊朗南部阿巴斯港（Bandar Abbas）。情報來源表示，這些化學品是伊朗向中國供應商購得。過氯酸鈉是製造驅動伊朗傳統中程飛彈固體推進劑的重要前驅物。

分析人士指出，這些化學品足以供應約500枚彈道飛彈使用，顯示伊朗正加快重建在6月與以色列的衝突中消耗的飛彈庫存。

時值中國、伊朗、俄羅斯和北韓間可能出現新合作模式之際，引發華府日益關切。川普與中國國家主席習近平上個月會談後，雙方達成經濟休兵，貿易戰緊張情勢為之緩和。

聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會民主黨首席議員克利什納穆希、眾院軍事委員會海權與武力投射小組委員會首席議員柯特尼在信中指出：「北京近期持續運送重要化學前驅物，顯示美國目前的行動未能阻止其協助德黑蘭進行攻擊性軍事武力採購。」

2人要求川普政府說明，針對「中華人民共和國持續支持伊朗彈道飛彈計畫」採取何種行動，包括與美國盟友和夥伴的協調行動。

