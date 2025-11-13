為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    政治助益成阻力 南韓財閥新生代傾向商業聯姻

    2025/11/13 22:53 編譯林家宇／綜合報導
    南韓企業研究機構「CEO SCORE」統計，財閥後代的聯姻如今更偏向商業間的結盟。示意圖，與本新聞無關。（彭博）

    南韓企業研究機構「CEO SCORE」統計，財閥後代的聯姻如今更偏向商業間的結盟。示意圖，與本新聞無關。（彭博）

    香港「南華早報」13日報導，據南韓企業研究機構「CEO SCORE」統計，過往南韓財閥後代傾向與政治世家聯姻，藉此取得政治影響力與保護。隨著時代演變，當今財閥第四、五代有別於前人，近半數選擇與其他商業世家結合，避免因政治結盟而受公眾檢視及名聲破裂風險。

    CEO SCORE關注的81個家族、380名財閥後代中，46.5%的結婚對象為另一財閥家族成員，僅6.9%與政治或政府領域者結婚；第二代財閥聯姻為34.5%，政治領域則是24.1%，世代間差距明顯。「韓國先驅報」剖析，與政治人物的婚姻在過去有助事業，但此策略在當代反增加事業受到監控和規範的風險。

    自由結婚也是財閥後代逐漸擴展趨勢。與精英圈外對象結婚比率，從第二代的29.3%升至第四、五代的37.2%。此外，部分男性後代也選擇入伍服役。1名集團官員向「韓國時報」表示，服兵役成為正當化未來扮演商業領導人角色的方式，藉此打造正面形象並強化社會信任。

