為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    G7外長會議重申支持烏克蘭 魯比歐：莫斯科仍無意尋求和平

    2025/11/13 22:35 編譯林家宇／綜合報導
    G7外長會議商討烏俄、加薩衝突等全球性議題。（路透）

    G7外長會議商討烏俄、加薩衝突等全球性議題。（路透）

    加拿大尼加拉12日舉行7大工業國集團（G7）外交部長會議，針對烏俄衝突議題，與會國聯合聲明重申對烏克蘭的支持。美國國務卿魯比歐則坦言，美方當前的評估為莫斯科尚無意願尋求和平。

    聯合聲明再次呼籲烏俄立即停火，G7正加大對俄羅斯經濟代價的壓力，並尋求措施反制協助俄國戰爭財務的國家和實體。加拿大外交部長阿南德已宣布對莫斯科無人機計畫、液化天然氣和影子船隊船隻等目標施加額外制裁。

    當媒體問及國務院是否評估俄羅斯無意尋求和平？魯比歐表示，莫斯科意在取得東部頓內茨克（Donetsk）其餘地區，這是烏克蘭顯然不會同意的條件，「這是我們不得不做出的判斷。他們（俄羅斯）提出了烏克蘭不會同意的要求。」

    另外，G7聲明也對蘇丹自2023年起的暴力局勢惡化予以譴責，強調該國軍隊和準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）的衝突已引爆全球最嚴峻的人道危機，呼籲立即、永久停火。魯比歐指責RSF加劇殺戮情勢，敦促國際採取行動切斷該組織武器管道。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播