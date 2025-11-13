G7外長會議重申支持烏克蘭 魯比歐：莫斯科仍無意尋求和平

G7外長會議商討烏俄、加薩衝突等全球性議題。（路透）

加拿大尼加拉12日舉行7大工業國集團（G7）外交部長會議，針對烏俄衝突議題，與會國聯合聲明重申對烏克蘭的支持。美國國務卿魯比歐則坦言，美方當前的評估為莫斯科尚無意願尋求和平。

聯合聲明再次呼籲烏俄立即停火，G7正加大對俄羅斯經濟代價的壓力，並尋求措施反制協助俄國戰爭財務的國家和實體。加拿大外交部長阿南德已宣布對莫斯科無人機計畫、液化天然氣和影子船隊船隻等目標施加額外制裁。

當媒體問及國務院是否評估俄羅斯無意尋求和平？魯比歐表示，莫斯科意在取得東部頓內茨克（Donetsk）其餘地區，這是烏克蘭顯然不會同意的條件，「這是我們不得不做出的判斷。他們（俄羅斯）提出了烏克蘭不會同意的要求。」

另外，G7聲明也對蘇丹自2023年起的暴力局勢惡化予以譴責，強調該國軍隊和準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）的衝突已引爆全球最嚴峻的人道危機，呼籲立即、永久停火。魯比歐指責RSF加劇殺戮情勢，敦促國際採取行動切斷該組織武器管道。

