打擊運毒船遭盟友質疑 魯比歐稱歐洲無從干預國安作為

美國對加勒比地區運毒船發動軍事打擊，引發歐洲盟友關切。12日加拿大尼加拉舉行的七大工業國集團（G7）外長會議上，法國外長巴霍批評美方行動違反國際法，牽連法國海外屬地；歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯則強調，攻擊行動須基於自衛或聯合國決議。美國國務卿魯比歐回應，歐盟無權定義國際法，也無從干涉美國捍衛國家安全的方式。

魯比歐與媒體交談時表示，會議期間沒人向他談起華府的打擊行動，強調美方鎖定的對象包括會藉由委內瑞拉將毒品運往歐洲的「毒梟恐怖分子」，美國反倒應該因剷除販毒集團受到稱許，「我不認為歐盟可以定義國際法。他們當然也無從決定美國該如何捍衛自身國家安全」。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國因疑慮中止與美方情報共享，哥倫比亞總統裴卓亦暫停情報共享合作，直至美方停止襲擊行動。魯比歐否認此消息，稱美英關係穩固，此消息為假新聞。G7聯合聲明重申打擊毒品運輸的承諾，未提美軍在拉丁美洲沿海的行動。

