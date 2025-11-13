為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美屁孩騎機車闖紅燈！撞左轉車爆火球畫面曝 衰女新車秒成廢鐵

    2025/11/13 23:29 即時新聞／綜合報導
    美國加州青年闖紅燈車禍，並釀成巨大火球爆炸。（擷取自IG@usacrime）

    美國加州薩利納斯（Salinas）有個少年騎非法的越野摩托車闖紅燈，整個人撞上左轉車的剎那，被瞬間爆發的火焰吞噬。

    英媒《太陽報》報導，曝光的影片畫面顯示，少年高速衝過紅燈，直接撞上左轉轎車側邊，瞬間引發劇烈爆炸跟火球。轎車、越野摩托車及少年本人當場被火焰吞噬，場面十分駭人。

    據報導，少年撞上的地方，剛好就是那輛轎車的油箱位置，引爆汽油。警方證實，這起事件發生在10月底，涉事2名少年分別15歲與16歲，開出罰單，請家長帶回。令人難以置信的是，車禍少年幸運以跛腳和腳踝骨折收場，預計未來可完全康復。

    事故發生後，挨撞的受害女車主瓦格斯（Brianna Vargas）家人上網她發起募款，「這場車禍讓瓦格斯受傷，撞擊而引起的爆炸，還讓車子和裡面的物品全被燒毀。瓦格斯才剛在一週前買下這輛車，耗盡了她辛苦存下的所有積蓄。」

    照片顯示，瓦格斯的車體幾乎全毀，車內被燒成焦黑、灰燼覆蓋，零件也東倒西歪，簡直形同廢鐵。而瓦格斯出院後，更留下了肌肉疼痛與痙攣等暫時性的傷勢，目前已募得超過1200英鎊（約新台幣4.9萬元）。

