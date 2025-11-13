為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    烏軍兵源短缺「大問題」 基輔市長籲下修動員年齡至22歲

    2025/11/13 21:23 編譯管淑平／綜合報導
    烏克蘭正面臨兵源不足的問題，基輔市長克里契科呼籲下修徵兵年齡門檻。圖為受訓的烏軍士兵。（歐新社）

    烏克蘭正面臨兵源不足的問題，基輔市長克里契科呼籲下修徵兵年齡門檻。圖為受訓的烏軍士兵。（歐新社）

    烏克蘭對抗俄羅斯侵略的戰爭持續至今3年多，烏國正面臨兵源不足的問題。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）12日受訪時警告，由於大量符合動員年齡的烏國男性外流歐洲，烏克蘭正面臨「持續惡化的兵源短缺問題」，他呼籲下修徵兵年齡門檻。

    政治新聞網站《政客》（Politico）12日報導，克里契科接受該媒體母公司斯普林格（Axel Springer）的「全球報導者網」（Global Reporters Network）訪問，坦言將近4年來的戰爭消耗烏國補充兵力的能力，「我們在兵力資源上有大問題」。依照烏克蘭現行規定，動員最低年齡為25歲，克里契科建議，應該修改這個門檻，「降低1到2歲，到23或22歲」。

    這段談話反映出對烏國年輕男性外流日益憂心。烏國政府8月發布命令，允許18歲到22歲男性出境，而同期間在歐盟國家尋求庇護的烏克蘭人人數則見大幅上升，近期數據顯示，光是9月歐盟各國就向烏克蘭人發出逾7萬9000件臨時保護令，是兩年來單月新高，其中德國和波蘭都顯著增加。

    克里契科形容，俄軍的攻擊「就像打電玩，人一直湧過來，他們根本不在乎士兵的生死」。儘管烏國在人力上與俄軍龐大人海嚴重失衡，但是克里契科表示，烏國人艱困地成功守住國家將近4年，「奮戰的勇氣還在，這一點非常重要」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播