烏軍兵源短缺「大問題」 基輔市長籲下修動員年齡至22歲

烏克蘭對抗俄羅斯侵略的戰爭持續至今3年多，烏國正面臨兵源不足的問題。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）12日受訪時警告，由於大量符合動員年齡的烏國男性外流歐洲，烏克蘭正面臨「持續惡化的兵源短缺問題」，他呼籲下修徵兵年齡門檻。

政治新聞網站《政客》（Politico）12日報導，克里契科接受該媒體母公司斯普林格（Axel Springer）的「全球報導者網」（Global Reporters Network）訪問，坦言將近4年來的戰爭消耗烏國補充兵力的能力，「我們在兵力資源上有大問題」。依照烏克蘭現行規定，動員最低年齡為25歲，克里契科建議，應該修改這個門檻，「降低1到2歲，到23或22歲」。

這段談話反映出對烏國年輕男性外流日益憂心。烏國政府8月發布命令，允許18歲到22歲男性出境，而同期間在歐盟國家尋求庇護的烏克蘭人人數則見大幅上升，近期數據顯示，光是9月歐盟各國就向烏克蘭人發出逾7萬9000件臨時保護令，是兩年來單月新高，其中德國和波蘭都顯著增加。

克里契科形容，俄軍的攻擊「就像打電玩，人一直湧過來，他們根本不在乎士兵的生死」。儘管烏國在人力上與俄軍龐大人海嚴重失衡，但是克里契科表示，烏國人艱困地成功守住國家將近4年，「奮戰的勇氣還在，這一點非常重要」。

