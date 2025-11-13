為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    北歐8國砸155億軍援烏克蘭 安全共同體雛形浮現

    2025/11/13 22:09 中央社
    北歐-波羅的海國防首長會議上，8國，宣布加入由美國與北約主導的「烏克蘭優先需求清單」，軍援烏克蘭155億。右3是主持會議的芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）。（路透）

    北歐與波羅的海的芬蘭、瑞典、挪威、丹麥、冰島、拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞8國今天展現高度共識，宣布加入由美國與北約主導的「烏克蘭優先需求清單」（PURL），承諾投入5億美元（約新台幣155億元）加速對烏克蘭的軍事援助。

    此一重大宣示，是於赫爾辛基舉行的北歐-波羅的海國防首長會議的具體成果之一，體現各國在區域安全緊張升高下，持續強化支持烏克蘭。

    主持會議的芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）強調，北歐國家正加緊整合安全機制，以鞏固北大西洋公約組織（NATO）同盟區域的全面防衛戰力。

    芬蘭作為今年北歐防務合作（NORDEFCO）輪值主席國，12日先主持北歐合作會議，聚焦深化國防協作、北約事務與無人機、彈藥生產等關鍵軍事物資合作。

    哈卡寧指出，北歐空軍正朝向平時與危機狀況都能共同執行任務的目標邁進，預計下個10年初將部署逾200架新世代戰機。為此，各國將持續強化跨境聯合行動的制度、流程與指揮整合。這次北歐防務合作會議更首度有各國國防軍最高軍事長官共同出席，使戰略與作戰層級協調更緊密。

    在地面部隊部署方面，軍事機動性成為關鍵。哈卡寧表示，依據去年簽署的意向書，北歐目標是在任何情況下都能迅速部署防衛力量。

    此外，北歐各國防長同意擴大區域彈藥產能，以提升北歐在軍備供應的自主性與長期國防韌性。

    北歐-波羅的海國防首長會議合作範圍更進一步擴大。除了援烏計畫，也承諾深化軍事協作與民防備援。兩天的系列會議顯示，北歐安全合作已從政策協調，加速走向聯合作戰與產業鏈整合同步推進階段，更高度整合的安全共同體已然成形。

