沉迷統一教！安倍槍擊案凶手母仍是信徒 出庭揭入教過程、捐上億

日本前首相安倍晉三槍擊案凶手、45歲山上徹也13日在奈良地方法院接受第7次公審，他的母親首度出庭作證，除了為槍擊案致歉，她也揭露自己信仰前「統一教會」的經過、先後捐獻約1億日圓（約新台幣2000萬元）的原因，且至今仍是信徒。

綜合日媒報導，今日開庭是案發後山上徹也與其母親首次同場現身。由於山上徹也供稱因其母向教會捐獻鉅額資金導致家庭破裂，對教會心生怨恨下，將矛頭指向與教會有關聯的安倍晉三，因此本案量刑關鍵之一在於其生長背景是否影響他的行為。

山上的母親出庭作證時，以微弱和顫抖的聲音向「安倍晉三和其夫人安倍昭惠表示由衷歉意」，她指稱自己在1991年加入了前「統一教會」，當時山上徹也還在上小學，而她至今也仍是「世界和平統一家庭聯合會（原名統一教會）」的信徒。

母親透露，她入教的契機是酗酒又憂鬱的丈夫輕生去世和長男重病失明，在她身心俱疲之際，一名年輕女子到家中拜訪並誘勸她入教，對方稱山上家「家系有問題」，讓她開始尋求「救贖」。她回憶稱，當時若不捐獻，「不知道長男的性命會怎麼樣。（比起金錢）我只想保住孩子的命」。

山上母親在1991年7月入教隔月就捐款2000萬日圓（約新台幣400萬元），7個月後再捐3000萬日圓（約新台幣600萬元），全出自丈夫保險金，並在教會慫恿下買了昂貴的畫作和花瓶，而後又賣了她父親的房產捐錢，最終金額達到約1億日圓。

山上徹也念高中準備升大學時，家中財產幾乎耗盡。律師追問其母：「生活變得艱困，您難道沒有想過這些後果嗎？」山上母親語氣平淡地說：「我想總會有出路的。總之（比起被告上大學）我認為捐獻比較重要。」

在山上母親作證前，法庭上也宣讀了疑似山上徹也與其母過去的電子郵件往來內容，包含諸多對母親的怨恨：「你還擺著一副正常家長的臉，真是可笑。要不要乾脆把你殺了拿保險金？」、「你想把我也拖下水嗎？」、「我不會忘記你怎麼對待我的。我會羞辱你，讓你後悔。」

