為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    沉迷統一教！安倍槍擊案凶手母仍是信徒 出庭揭入教過程、捐上億

    2025/11/13 22:17 即時新聞／綜合報導
    山上徹也供稱因其母向教會捐獻鉅額資金導致家庭破裂，對教會心生怨恨下，將矛頭指向與教會有關聯的安倍晉三。（法新社）

    山上徹也供稱因其母向教會捐獻鉅額資金導致家庭破裂，對教會心生怨恨下，將矛頭指向與教會有關聯的安倍晉三。（法新社）

    日本前首相安倍晉三槍擊案凶手、45歲山上徹也13日在奈良地方法院接受第7次公審，他的母親首度出庭作證，除了為槍擊案致歉，她也揭露自己信仰前「統一教會」的經過、先後捐獻約1億日圓（約新台幣2000萬元）的原因，且至今仍是信徒。

    綜合日媒報導，今日開庭是案發後山上徹也與其母親首次同場現身。由於山上徹也供稱因其母向教會捐獻鉅額資金導致家庭破裂，對教會心生怨恨下，將矛頭指向與教會有關聯的安倍晉三，因此本案量刑關鍵之一在於其生長背景是否影響他的行為。

    山上的母親出庭作證時，以微弱和顫抖的聲音向「安倍晉三和其夫人安倍昭惠表示由衷歉意」，她指稱自己在1991年加入了前「統一教會」，當時山上徹也還在上小學，而她至今也仍是「世界和平統一家庭聯合會（原名統一教會）」的信徒。

    母親透露，她入教的契機是酗酒又憂鬱的丈夫輕生去世和長男重病失明，在她身心俱疲之際，一名年輕女子到家中拜訪並誘勸她入教，對方稱山上家「家系有問題」，讓她開始尋求「救贖」。她回憶稱，當時若不捐獻，「不知道長男的性命會怎麼樣。（比起金錢）我只想保住孩子的命」。

    山上母親在1991年7月入教隔月就捐款2000萬日圓（約新台幣400萬元），7個月後再捐3000萬日圓（約新台幣600萬元），全出自丈夫保險金，並在教會慫恿下買了昂貴的畫作和花瓶，而後又賣了她父親的房產捐錢，最終金額達到約1億日圓。

    山上徹也念高中準備升大學時，家中財產幾乎耗盡。律師追問其母：「生活變得艱困，您難道沒有想過這些後果嗎？」山上母親語氣平淡地說：「我想總會有出路的。總之（比起被告上大學）我認為捐獻比較重要。」

    在山上母親作證前，法庭上也宣讀了疑似山上徹也與其母過去的電子郵件往來內容，包含諸多對母親的怨恨：「你還擺著一副正常家長的臉，真是可笑。要不要乾脆把你殺了拿保險金？」、「你想把我也拖下水嗎？」、「我不會忘記你怎麼對待我的。我會羞辱你，讓你後悔。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播