鐵達尼號最昂貴遺物！相擁殉情夫婦「18K金懷錶」將天價拍賣

20世紀初，被稱為「不沉之船」的鐵達尼號，消失在了北大西洋。一枚由罹難老夫婦遺留下來的18K金懷錶，即將成為有史以來最昂貴的鐵達尼號文物。

英媒《太陽報》今（13日）報導，美國富商史特勞斯（Isidor Straus）與妻子艾達（Ida Straus），在1997年的電影《鐵達尼號（Titanic）》中，被描繪為在沉船之際，相擁而亡的悲情夫妻，因此被人們永遠銘記。

據報導，這枚18K金的懷錶是艾達於1888年送給史特勞斯，作為他43歲的生日禮物。這枚懷錶預計將在拍賣中，以100萬英鎊（約新台幣4096萬元）的天價成交，成為歷史以來最昂貴的鐵達尼號遺物。此外，這枚懷錶的時間，也停留在凌晨2點20分，這是鐵達尼號沉入海底的時刻。

史特勞斯是美國百貨公司「梅西百貨（Macy's）」的老闆，他與妻子是當時船上最富有的乘客之一。在鐵達尼號沉沒當晚，艾達拒絕先登上救生艇，並表示寧願與丈夫一起面對死亡。事後，史特勞斯的遺體於大西洋中被打撈上來，而這枚刻有姓名縮寫「IS」的懷錶，正是他遺留的私人財物。

這枚懷錶在事故發生後的113年來，從未公開展出過，如今則由史特勞斯家族的直系後代釋出，此次拍賣將於本（11）月22日舉行。

