    首頁 > 國際

    熊蜂能區分時間長短! 英國團隊首次發現：擁有複雜認知力

    2025/11/13 20:28 編譯管淑平／綜合報導
    英國研究顯示熊蜂能辨別時間長短。圖為採蜜的熊蜂。（法新社檔案照）

    英國研究顯示熊蜂能辨別時間長短。圖為採蜜的熊蜂。（法新社檔案照）

    英國研究團隊透過實驗證實，熊蜂經過訓練後能夠分辨不同時長的閃光，並且能依照此視覺線索，決定其尋找食物方向。這是首次在昆蟲身上發現能夠處理時間長短資訊。這項發現有助於解決，科學界有關昆蟲是否有處理複雜模式能力的爭辯。

    《美國有線電視新聞網》（CNN）、《科學警報》（ScienceAlert）網站報導，倫敦瑪麗皇后大學生物與行為科學學院博士生戴維森（Alex Davidson）與指導教授維薩斯（Elisabetta Versace），設計一座多隔間迷宮讓熊蜂覓食，每隻熊蜂外出覓食時，會出現兩個閃爍光點當作視覺線索，一個閃爍時間較短、另一個較長，分別對應熊蜂喜歡的甜味糖水，或牠們不喜歡的苦味奎寧水，就像簡化版的摩斯密碼。

    閃光長度分別設定為0.5秒對2.5秒，或1秒對5秒，每一個隔間中的閃光點位置都不一樣，熊蜂必須學會哪一種閃光會帶來獎賞，哪一種代表不喜歡的味道。連續實驗20次中有15次都成功找到糖水後，再移除所有獎賞，只留下光閃訊號，來排除熊蜂可能靠看見糖水或者嗅出甜味辨識。

    結果顯示，熊蜂依然能根據閃光持續時間、而非其他線索來區分，證明牠們確實能辨識時間長短。戴維森說，「我們用這種方式呈現出，實驗蜜蜂確實以處理不同時間長短的訊息，來指引牠們的覓食選擇」；由於蜂在其自然環境中不會遇到閃光刺激，維薩斯認為，「熊蜂能夠利用之前未見過的新的刺激，以靈活的方式完成任務，我想這一點確實令人驚訝」。

    這份研究報告12日在《生物學通訊》（Biology Letters）期刊發表。研究人員表示，目前為止，其他能分辨像這份研究中，測試長度介於0.5秒到5秒之間長、短閃光的動物，僅人類以及如獼猴和鴿子等脊椎動物。例如，人類正是靠這種能力了解摩斯密碼。

    研究團隊接下來將探究熊蜂能判斷時間長短的神經機制。戴維森希望，這項研究能讓人們了解，蜜蜂和其他昆蟲並非是僅靠本能驅動的「機器」，而是擁有內在獨特經驗的「複雜動物」，擁有複雜的認知力，以及學習、記憶與行為的彈性。

