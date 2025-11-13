中國出重拳!2大同志交友App全面下架

自習近平上台後，中國對於「非主流」意識形態打壓日益加劇，對同志交友群體管控也愈加嚴格。（美聯社）

中國兩款知名同志交友App「Blued」與「Finka」近日突然從中國境內各大應用程式商店下架，外界憂心，這是中國對LGBTQ+線上空間再度收緊監管的最新跡象。

根據CNN報導，截至週二，「Blued」與「Finka」已從蘋果App Store消失，同時在中國境內安卓系統平台上也無法搜尋到。由於中國封鎖Google Play商店，這意味著兩款應用程式，在中國境內幾乎全面下架。

中國網路審查制度是全球最嚴格之一，長期封鎖涉及政治異議，與和中共價值觀相左的內容，包括打擊「男性女性化形象」的文化趨勢。自習近平上台以來，LGBTQ+圈子面臨日益加劇的壓力——同志遊行被取消、影視作品被禁、微信等平台封鎖了數十個同志社群帳號。中國知名舞蹈家兼主持人金星，更因在演出中展示一面寫有「Love is love」的彩虹旗而遭到封殺。

儘管官方未對下架原因發出公告，但一名消息人士向CNN透露，中國監管機構認為，這兩款App上含有「色情或低俗內容」，因而導致被下架。據《Wired》引述蘋果公司聲明指出，這兩款App是「依照中國國家網信辦要求」下架的，強調「我們遵守各國法律運作」。

目前，Blued的海外版應用「HeeSay」仍可在境外商店下載，而主打年輕族群的「Finka」則僅在中國營運。根據中國官方媒體CGTN 2020年資料，Blued擁有約5400萬註冊用戶，Finka約270萬。

30歲的趙姓用戶受訪時表示，這兩款App曾是同志社群在偏遠地區，相互聯繫的少數途徑：「線下空間本來就少，現在連線上都被限縮，中國同志群體的生存空間越來越小。」

外界尚不清楚下架是否為永久措施。消息人士指出，若業者配合調整，有機會重新上架，但考量中國目前「意識形態環境」日趨收緊，短期內復活的機率不高。

