    首頁 > 國際

    不忍了! Google控告中國詐團發「釣魚簡訊」 企圖騙取百萬人個資

    2025/11/13 18:35 編譯管淑平／綜合報導
    Google公司標誌。（美聯社檔案照）

    Google公司標誌。（美聯社檔案照）

    美國網路搜尋引擎龍頭Google公司12日在加州聯邦法院提起訴訟，控告位於中國的犯罪分子，進行大規模簡訊釣魚（smishing）攻擊，以假簡訊竊取民眾個資和財務資料進行詐騙。

    美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，Google指出，這些詐騙簡訊是一個名為「燈塔」（Lighthouse）犯罪網的一環，該組織假冒企業或政府單位發出看似為真的「釣魚簡訊」，內容通常是警告對方有未繳的過路費、包裹寄送延誤等訊息，騙取收件人提供帳密、信用卡號等個資。

    Google法務長普拉多（Halimah DeLaine Prado）向CBS新聞表示，「目前我們的估計，這些詐騙分子導致美國國內約1500萬至1億張信用卡資料可能外洩，受害者超100萬人」。她表示，這是首次根據「反勒索及受賄組織法」（RICO Act）提出訴訟，嚇阻這類網路詐騙；RICO通常用來打擊組織犯罪。

    Google列出「1到25名無名氏」（John Does 1–25）為被告，指控其建立一個「網路釣魚即服務」（phishing-as-a-service，PhaaS）平台，進行釣魚簡訊攻擊。Google找出超過100個假冒其品牌，騙取民眾提供密碼、信用卡號等資料。新聞網站Axios報導，根據訴狀，Google估計在一次為期20天的期間內，Lighthouse就被用來產生20萬個詐騙網站，在至少121個國家攻擊超過100萬名潛在受害者。

    資安公司Arkose實驗室（Arkose Labs）執行長高斯喬克（Kevin Gosschalk）表示，這類網路犯罪通常分布在像柬埔寨這類引渡法有限的外國國家，Google追訴難度高，但是採取法律行動，可有助於打亂詐騙分子的活動，「對整個生態系統產生衝擊」。

