為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    配合當前局勢調整 自民黨下週啟動「安保三文件」修訂討論

    2025/11/13 18:39 駐日特派員林翠儀／東京13日報導
    日媒報導，自民黨預定從下週起針對「國家安全保障戰略」等「安保三文件」的修訂作業啟動黨內討論，首相高市早苗上任後宣布將配合目前的安全局勢進行調整。（法新社檔案照）

    日媒報導，自民黨預定從下週起針對「國家安全保障戰略」等「安保三文件」的修訂作業啟動黨內討論，首相高市早苗上任後宣布將配合目前的安全局勢進行調整。（法新社檔案照）

    日媒報導，自民黨預定從下週起針對「國家安全保障戰略」等「安保三文件」的修訂作業啟動黨內討論。預計18日至20日召開安保調查會，並預定明年春季彙整總建議，向政府提出修訂方向，以爭取在明年底前完成修訂。

    「安保三文件」指的是「國家安全保障戰略」（NSS）、「國家防衛戰略」（NDS）和「防衛力整備計畫」（FYDP），日本是在2022年底完成制定，重要內容包括以5年為目標，預定在2027年度將防衛費提高至GDP2%水準，另外就是明定擁有反擊能力。高市早苗上任後宣布將配合目前的安全局勢進行調整修訂，並提前於2025年度前達成防衛費占GDP2％的水準。另外，也將於明年配合修訂「安保三文件」。

    日本共同社據多名政府和執政黨相關人士12日透露指出，自民黨預定下週啟動黨內討論作業。自明年初起，預計每週召開1次會議，並將舉辦專家聽證、意見交換會議。

    報導指出，安保三文件修訂的重點包括：非核三原則（不擁有、不製造和不攜入）的明確記載或檢討的必要性、防衛費與相關經費合併後對GDP比例的新目標、以無人機為中心的新作戰方式、持久戰能力的強化、戰略物資供應網的強化、是否擁有核動力潛艦，以及放寬防衛裝備輸出規則等。

    現行安保戰略寫明「堅持非核三原則的基本方針今後也不會改變」。高市早苗11日在眾院預算委員會被問及是否維持這一表述，迴避了明確表態。高市在2022年擔任自民黨政調會長時曾以「不攜入核武器」會削弱美國的核嚇阻力為由，要求重新修改。

    另在放寬防衛裝備輸出規則方面，自民黨與日本維新會在聯合執政協議中寫明，將廢除僅允許出口非戰鬥目的「5類」防衛裝備品的規則。自民黨正在探討今年內與維新會就此展開協商。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播