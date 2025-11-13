配合當前局勢調整 自民黨下週啟動「安保三文件」修訂討論

日媒報導，自民黨預定從下週起針對「國家安全保障戰略」等「安保三文件」的修訂作業啟動黨內討論，首相高市早苗上任後宣布將配合目前的安全局勢進行調整。（法新社檔案照）

日媒報導，自民黨預定從下週起針對「國家安全保障戰略」等「安保三文件」的修訂作業啟動黨內討論。預計18日至20日召開安保調查會，並預定明年春季彙整總建議，向政府提出修訂方向，以爭取在明年底前完成修訂。

「安保三文件」指的是「國家安全保障戰略」（NSS）、「國家防衛戰略」（NDS）和「防衛力整備計畫」（FYDP），日本是在2022年底完成制定，重要內容包括以5年為目標，預定在2027年度將防衛費提高至GDP2%水準，另外就是明定擁有反擊能力。高市早苗上任後宣布將配合目前的安全局勢進行調整修訂，並提前於2025年度前達成防衛費占GDP2％的水準。另外，也將於明年配合修訂「安保三文件」。

日本共同社據多名政府和執政黨相關人士12日透露指出，自民黨預定下週啟動黨內討論作業。自明年初起，預計每週召開1次會議，並將舉辦專家聽證、意見交換會議。

報導指出，安保三文件修訂的重點包括：非核三原則（不擁有、不製造和不攜入）的明確記載或檢討的必要性、防衛費與相關經費合併後對GDP比例的新目標、以無人機為中心的新作戰方式、持久戰能力的強化、戰略物資供應網的強化、是否擁有核動力潛艦，以及放寬防衛裝備輸出規則等。

現行安保戰略寫明「堅持非核三原則的基本方針今後也不會改變」。高市早苗11日在眾院預算委員會被問及是否維持這一表述，迴避了明確表態。高市在2022年擔任自民黨政調會長時曾以「不攜入核武器」會削弱美國的核嚇阻力為由，要求重新修改。

另在放寬防衛裝備輸出規則方面，自民黨與日本維新會在聯合執政協議中寫明，將廢除僅允許出口非戰鬥目的「5類」防衛裝備品的規則。自民黨正在探討今年內與維新會就此展開協商。

