「我只希望他活著！」安倍昭惠書信公開 憶丈夫臨終一刻全場鼻酸

安倍昭惠在信中回憶丈夫遇襲那天的種種，坦言「我只是希望他活著」、「希望他能長命百歲」，並透露自己握住安倍的手時，甚至感覺「他好像回握了一下」，深情告白令全場動容。（資料照）

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡一案，今（13日）在奈良地方法院進行第7次開庭。檢方當庭公開安倍晉三夫人安倍昭惠於2023年8月提交的書面陳述。她在信中以近乎自白的方式回憶丈夫遇襲那天的種種，坦言「我只是希望他活著」、「希望他能長命百歲」，並透露自己握住安倍的手時，甚至感覺「他好像回握了一下」，深情告白令全場動容。

綜合日媒報導，昭惠在信中提到，事件已經過去一年，一週年追思也已結束，「如今終於能稍微談談那天的事」。她回憶，2022年7月8日早上，全家三人在家中一起吃早餐，安倍精神狀況良好，上午8點左右出門，「我照平常一樣叮嚀他『路上小心』，真的是普通到不能再普通的一個早晨」。未料11點半後，她突然接到安倍辦公室的緊急電話：「先生被槍擊」，她震驚得大喊「欸—」，一時完全反應不過來。

請繼續往下閱讀...

昭惠立刻趕到東京車站搭新幹線，途中手機跳出大量訊息，全都是世界各地友人與政界人士傳來的祈福，希望安倍能撐下去。她表示，那一刻就隱約察覺情況恐怕不樂觀。下午5點前抵達奈良，但從車站到醫院的道路嚴重大塞車，「甚至覺得跑步可能還會更快」。

抵達醫院後，醫師向她解釋情況，昭惠立刻明白「啊…可能救不回來了」。她形容安倍的臉看起來「像在微笑般安詳」。她握著丈夫的手，貼著耳邊喚著，「晉醬、晉醬。」她說，「我感覺到他好像有微微回握。」安倍的身體仍留有溫度，她相信是醫療團隊不放棄急救，「讓他撐到我趕到」。於是她對醫護人員說「已經可以了」，安倍就在她身旁斷氣。昭惠說，當下腦袋一片空白，「悲傷、痛苦都來不及湧上來，眼淚也流不出來」。

她也在信中談到安倍的個性，形容他溫柔、不擺架子，對任何人都一視同仁，是非常努力的人，也是很孝順、很掛念母親的人。對她而言，「他是家人，是朋友，是夥伴，也是無可取代的人」。

昭惠說，安倍在2020年因長年病情惡化辭去首相職務，休養後身體逐漸恢復，夫妻相處時間也變多。「事件前不久，我們還帶著家裡的收容犬一起散步，我真的以為那樣的日常會一直持續下去。」然而，命運卻在7月8日這天，那天同時也是安倍父親安倍晉太郎當年宣布參選的日子；安倍離世時的年紀，也與父親相同，都是67歲。「他過去多次在病痛中死裡逃生，全世界那天也都在替他祈禱…但這次沒能救回來。我覺得，這是命運。」

她說，當她慢慢能面對丈夫離世的現實後，只要回想起當天、或想起安倍，眼淚就會不受控制地湧出。在安倍逝世一週年的追思儀式上，她看到安倍生前的好友們，腦海裡立刻浮現他最喜歡與大家熱熱鬧鬧在一起的模樣，但如今他卻不在了，「眼淚當場就停不下來」。

昭惠在信末寫下讓人鼻酸的一句話：「不管怎麼想，我只是希望他活著，希望他能長命百歲。這就是身為妻子的我的心情。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法