太空已成戰場！ 馬克宏宣布千億元強化法國太空軍力

馬克宏12日在土魯斯法國太空軍司令部發表談話。（歐新社）

砸法國總統馬克宏12日警告，現代的衝突已延伸到太空，「明日的戰爭將在太空展開」，宣布將在2030年前，追加42億歐元（約1516億台幣）強化太空軍事能力。

《法新社》報導，馬克宏12日在法國航太重鎮、同時也是法國新設太空軍司令部所在地土魯斯（Toulouse）發表談話，表示「今天的戰爭已在太空中進行，而明日的戰爭將在太空展開」，「太空不再是和平的空間，它已成為一處戰場」。

馬克宏指出，俄羅斯自2022年全面入侵烏克蘭後，在太空進行「間諜」活動，包括俄國的太空載具監視法國衛星、大規模干擾全球衛星定位系統（GPS）訊號，以及針對太空基礎設施進行網路攻擊。他還指出，「俄羅斯的太空核武威脅格外令人震驚」，其後果「會是整個全世界的災難」。

在這樣的安全情勢下，馬克宏宣布，法國將在2030年前追加42億歐元（約1516億台幣）用於太空領域軍事能力，但是他未透露具體細節。馬克宏強調，歐洲太空產業「脆弱的」，有必要「鼓勵我們的歐洲居領導地位者，在全球市場上具有競爭力」。

他列出法國太空戰略的優先事項，包括發展可重複使用、低成本和高推進力的「下一代運載火箭」，表示這是陸海空軍事行動成功的一個條件，「依賴第三國或任何太空巨擘是不可能的」，這句話被認為意指美國富豪馬斯克（Elon Musk）的「太空探索科技」（SpaceX）和亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的「藍色起源」（Blue Origin）商業太空公司。

馬克宏說，法國正與德國合作，加速發展先進預警能力，透過「黎明」（Aurore）雷達系統強化太空監視，降低對其他國家的依賴。他表示，法國正投資從地面到太空的行動手段，「會尊重國際法，但是不抱持一絲天真」。

