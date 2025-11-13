南韓貨車傳統市場內「暴衝150公尺」 已知2死18傷

位於南韓京畿道富川市的第一市場，今（13日）上午發生一起重大交通事故，1輛藍色小貨車因不明原因高速暴衝，造成至少2人死亡、18人受傷。（美聯社）

南韓京畿道富川市今（13日）上午發生一起交通事故，1輛開在當地傳統市場內的藍色小貨車，突然在狹窄通道內高速暴衝，期間撞上多家攤販、行走路人，最終在暴衝150公尺左右才停下。事故現場一片混亂，已知有2人不幸死亡、18人受傷送醫，肇事司機則被警方當場逮捕，目前正在調查事故發生原因。

綜合韓媒報導，這起事件發生在富川市五井區元鐘洞的第一市場，根據目擊者向警方表示，這起事故發生在上午10點55分左右，當時市場內部人潮眾多，肇事貨車先是倒退20多公尺，緊接著車子又突然加速，沿著人行道一路暴衝150公尺左右，期間狠狠撞上擺攤商家與消費者，導致現場血跡斑斑、物品碎裂，其他民眾嚇得當場尖叫逃竄。

請繼續往下閱讀...

另據監視器畫面顯示，肇事貨車高速暴衝時，一些攤販與民眾有即時閃避逃離，但仍有不少人逃生不及，像是有3名70至80歲的女性，被貨車重傷倒地，送醫後其中2人宣告不治，另1人目前還在醫院搶救中；被撞傷的18人傷勢不一，從頭部出血到腰部受傷都有，被獲報趕往現場的警消協助送上救護車，並依傷勢嚴重程度送往不同醫院救治。

報導指出，當地警消出動20多輛消防車、超過60名人員到場救援，富川市政府也派員進駐現場，協助後續受害者醫療與善後事宜。警方則表示，肇事司機是一名60歲男子，他平時就在市場內經營生意，事發後已被警方依《交通事故處理特別法》逮補，經過初步調查確認，他並非酒駕，簡易藥檢的結果也為陰性。

肇事司機對警方聲稱，「我踩了煞車，但車子完全沒停下來」，但警方從監視器及行車紀錄器畫面推測，可能是他當下誤踩踏板，導致煞車失靈或操作失誤讓貨車發生暴衝，目前已求國家科學搜查研究院分析卡車的事故記錄裝置（EDR），以釐清事發經過。

根據警方調查，肇事司機是一名60歲男子，已被警方依《交通事故處理特別法》逮補。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法