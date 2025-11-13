為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    談判4年無結果 法國作家團體控告TikTok侵犯版權

    2025/11/13 16:57 編譯張沛元／綜合報導
    法國影視戲劇編劇團體13日提告TikTok侵犯版權。圖為今年9月11日拍攝的1群青少年在TikTok標誌前滑手機。 （路透）

    代表約6萬名法國電影、電視、舞台劇與喜劇秀編劇的非營利團體「戲劇作家與作曲家協會」（Society of Dramatic Authors and Composers, SACD）13日表示，已就中國社群平台TikTok（抖音國際版）涉嫌侵犯版權一事，在巴黎對TikTok提起訴訟。

    SACD在發給法新社的聲明中說，TikTok多年來在未經授權下擅用SACD劇目中的受保護作品，以及從未對這些作品的作者提供令人可接受的補償，亦未曾應要求刪除這些作品。聲明中列舉遭TikTok盜用的法國作品，像是法國經典電影《阿斯泰利克斯歷險記》（Asterix the Gaul）或非主流喜劇《小子布里斯》（Brice de Nice）的對話或片段，還有動畫影集與搞笑短劇。

    在毫無結果的4年談判後，SACD說，他們正尋求為其作品在TikTok上被剝削或播放的作者追討損失，以及呼籲TikTok公開財務數據，以判定支付給作品被盜用的版權所有人的金額。

    針對SACD的法律行動，Tiktok並未立即回應法新社的置評要求。本案將於明年3月18日舉行首場聽證。

