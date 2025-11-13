為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美軍19次反毒打擊致76死 華郵揭司法部密件：人員不會被起訴

    2025/11/13 16:51 編譯陳成良／綜合報導
    美國海軍「福特號」航空母艦近日抵達拉丁美洲附近水域。此一軍事部署，被外界視為川普政府意圖大幅升級其在該地區致命性反毒行動的信號。（法新社）

    美國海軍「福特號」航空母艦近日抵達拉丁美洲附近水域。此一軍事部署，被外界視為川普政府意圖大幅升級其在該地區致命性反毒行動的信號。（法新社）

    據《華盛頓郵報》12日獨家調查報導，美國司法部法律顧問辦公室（OLC）在今夏擬定的一份機密意見書中認定，參與在加勒比海與拉丁美洲一帶對疑似販毒船隻發動致命性打擊的美軍人員，未來不會因此面臨刑事起訴。報導指出，自去年9月以來，美軍已在該區域執行19次此類行動，共造成76人死亡，並在政府內部引發高度關切。

    根據4名知情人士透露，這份近50頁的意見書主張，美國與販毒集團的對抗構成一場「非國際性武裝衝突」，總統得依據憲法第二條款授權軍事行動。前司法部官員、現任喬治城大學教授萊德曼（Martin Lederman）質疑，將販毒行為界定為可引發武裝衝突的暴力，在國內法與國際法中皆無前例。

    「國際危機組織」（ICG）分析師、前五角大廈律師哈里森（Sarah Harrison）則批評，總統此舉是在「捏造一場戰爭」，她認為目的是規避和平時期對致命武力的限制，例如謀殺罪法規。

    報導引述知情人士指出，包括美國南方司令部司令霍爾西（Alvin Holsey）在內的軍中高層，曾要求在任何選項送交總統前，必須先經完整法律與作戰審查。報導同時提及，霍爾西今年10月宣布將於年底卸任，但五角大廈發言人否認他對此任務存有任何疑慮。

    曾任聯邦檢察官的民主黨加州聯邦參議員謝安達（Adam Schiff）痛批，該備忘錄的法律理據猶如「先射箭再畫靶」。他警告，其解釋範圍之廣，「足以授權任何事」，將讓任何在世界上的武力使用都無法受到約束。

    類比布希時代「酷刑備忘錄」

    分析人士將此次OLC的做法類比至布希政府時期的「酷刑備忘錄」。當時，同樣出身OLC 的官員柳約翰（John Yoo）曾主張，總統可凌駕禁止酷刑的法規。《華盛頓郵報》指出，雖然後續政府可以撤銷OLC意見書，但依賴這些意見行事的官員，通常不會面臨刑事追究。

    報導稱，川普政府已在該區域集結近1萬5千名美軍與十餘艘軍艦。「福特號」航空母艦（USS Gerald R. Ford）本週抵達拉丁美洲附近水域後，部分觀察人士揣測，川普政府可能意圖大幅升級其反毒行動。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

