傷患+3！曼谷救援隊「爭搶救人」 街頭槍戰畫面曝光

泰國曼谷近日傳出駭人槍擊案！兩家民間救援組織在車禍事故現場爆發衝突，最終演變成開槍事件，造成三人中彈受傷。警方初步研判，槍戰起因竟與「爭奪傷患」有關。

綜合泰媒報導，6日晚間，曼谷汪通郎區（Wang Thonglang）發生一起機車事故，兩名傷者倒在地上。暹羅合心救援基金會（Siam Ruamjai Foundation）人員率先到場急救，隨後義德善堂（Ruamkatanyu Foundation）抵達，雙方因誰有權處理傷患發生爭執。期間有人被誤以為掏槍，引發對方先出拳攻擊，接著遭反擊開槍。

一名網友剛好騎車經過現場，行車紀錄器拍下多輛救護車停在現場，幾名人員站在路旁對峙，隨後傳出四聲槍響和此起彼落的尖叫聲。警方趕抵現場時，在人行道上發現血跡及五枚彈殼。中彈三人分別為27歲與36歲的義德善堂救援人員，分別受槍傷於頸部與胸部；另一名25歲志工則隸屬暹羅合心救援基金會，腹部中彈後被緊急送醫。

目擊者指出，雙方原本都在搶救兩名車禍傷者。警方表示，泰國部分救援單位會依個案獲取財務補助，因此過去也曾出現「搶傷患」爭執，這起案件疑再度因利益衝突釀禍，但詳細事發經過仍在調查當中。

義德善堂副負責人帕拉考翁受訪時澄清，團隊當時並無意爭執，只是到場後發現暹羅基金會已在處理，因此最初並未介入，後來僅是希望協助運送傷者。衝突雙方目前均遭起訴，罪名包括謀殺未遂、非法持槍與在公共場所攜帶武器等。

