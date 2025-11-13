為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中共黨媒高層董郁玉間諜罪判7年 上訴遭駁回

    2025/11/13 16:16 編譯張沛元／綜合報導
    北京市高級人民法院13日駁回去年底因間諜罪被判7年的前中共黨媒高層董郁玉的上訴。圖為董郁玉2017年5月在美國麻州哈佛大學留影。（美聯社）

    北京市高級人民法院13日駁回去年底因間諜罪被判7年的前中共黨媒高層董郁玉的上訴。圖為董郁玉2017年5月在美國麻州哈佛大學留影。（美聯社）

    路透引述家屬的話報導，北京市高級人民法院13日駁回中共黨媒高層董郁玉的上訴。董郁玉此前因間諜罪被判7年。

    2022年2月，62歲的前《光明日報》評論部副主任董郁玉在北京與1名日本外交官共進午餐時被捕，稍後被控涉嫌向日方提供情報涉犯間諜罪；與董郁玉一同用餐的日本外交官也遭拘留與盤問，稍後因日本外交部出面而獲釋。至於董郁玉雖堅稱無辜，但一直遭拘留，期間還曾被閉門審訊，在去年11月被以間諜罪判刑7年。

    董郁玉之子董一夫向路透證實，法院維持入獄7年的原判，但未說明駁回上訴的原因；董郁玉的律師莫少平告訴路透，判決不合邏輯，也沒有任何證據佐證間諜罪指控。

    董妻與1名家屬曾出席聽審，堅稱董郁玉無罪的董家人還對呈堂證供提出質疑。董家人在聲明中說，董郁玉在中國見過的多名日本外交官並非據稱的間諜，這些日本外交官也未曾被驅逐出境；儘管今日的判決在專制的中國司法體系下已是結束，「我們爭取公道正義才剛開始」。

    家屬誓言將尋求一切其他途推翻對董郁玉的判決，並稱董郁玉遭判刑「威脅所有與中國公民互動的外國人，壓制所有願與世界交流的思想自由的中國公民，以及蓄意阻礙民間交流」。

    曾參與六四民運與撰文批評中國政府的董郁玉，多年來因工作需要與駐中外交官以及外國記者頻繁往來，結果卻因此被當局視為他可能充當日美間諜或外國特務的犯罪證據。美國在董郁玉遭判刑7年時曾為他發聲，稱判決不公，並呼籲立即無條件釋放人。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播