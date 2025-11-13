中共黨媒高層董郁玉間諜罪判7年 上訴遭駁回

北京市高級人民法院13日駁回去年底因間諜罪被判7年的前中共黨媒高層董郁玉的上訴。圖為董郁玉2017年5月在美國麻州哈佛大學留影。（美聯社）

路透引述家屬的話報導，北京市高級人民法院13日駁回中共黨媒高層董郁玉的上訴。董郁玉此前因間諜罪被判7年。

2022年2月，62歲的前《光明日報》評論部副主任董郁玉在北京與1名日本外交官共進午餐時被捕，稍後被控涉嫌向日方提供情報涉犯間諜罪；與董郁玉一同用餐的日本外交官也遭拘留與盤問，稍後因日本外交部出面而獲釋。至於董郁玉雖堅稱無辜，但一直遭拘留，期間還曾被閉門審訊，在去年11月被以間諜罪判刑7年。

董郁玉之子董一夫向路透證實，法院維持入獄7年的原判，但未說明駁回上訴的原因；董郁玉的律師莫少平告訴路透，判決不合邏輯，也沒有任何證據佐證間諜罪指控。

董妻與1名家屬曾出席聽審，堅稱董郁玉無罪的董家人還對呈堂證供提出質疑。董家人在聲明中說，董郁玉在中國見過的多名日本外交官並非據稱的間諜，這些日本外交官也未曾被驅逐出境；儘管今日的判決在專制的中國司法體系下已是結束，「我們爭取公道正義才剛開始」。

家屬誓言將尋求一切其他途推翻對董郁玉的判決，並稱董郁玉遭判刑「威脅所有與中國公民互動的外國人，壓制所有願與世界交流的思想自由的中國公民，以及蓄意阻礙民間交流」。

曾參與六四民運與撰文批評中國政府的董郁玉，多年來因工作需要與駐中外交官以及外國記者頻繁往來，結果卻因此被當局視為他可能充當日美間諜或外國特務的犯罪證據。美國在董郁玉遭判刑7年時曾為他發聲，稱判決不公，並呼籲立即無條件釋放人。

