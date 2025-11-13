保護日本免受外國勢力干預 高市早苗重申研擬「反間諜法」

日本首相高市早苗今（13日）在國會答詢時重申制定「反間諜法」的意願，她希望能徹底研擬保護日本免受外國勢力影響的相關對策。（法新社檔案照）

日本首相高市早苗今天在國會答詢時重申制定「反間諜法」的意願，她希望能徹底研擬保護日本免受外國勢力影響的相關對策。日本曾在1985年嘗試制定類似法案但未成功，這次因為高市的上台以及安全保障環境變化，法案再度浮上檯面。

積極主張日本應該制定「反間諜法」的參政黨，今年7月的參院大選時將此列為主要政見之一，參政黨代表神谷宗幣今天藉由在參院預算委員會質詢的機會，要求高市表明態度，神谷認為，為了排除來自外國的各種干預，「反間諜法」制定是刻不容緩的。

高市表示，她在競選自民黨總裁時，即提出制定「反間諜法」的主張，她認為，必須因應外國勢力的干預、情報竊取等可能損害日本安定與民主的風險，而且這也與經濟安全相關，今後希望徹底研擬保護日本免受外國勢力影響的相關對策。

日本在40年前中曾根康弘內閣曾提出制定「國家秘密涉及的間諜行為防止法案」，該法案主要內容包括提高保密等級與範圍、國家公務員洩漏國家機密最高可判死刑，但遭強烈批判侵害人權與言論自由等，被認為有「戰前陰影」，最後遭到廢案。

日本經濟新聞曾報導指出，台灣今年上映的影集「零日攻擊」，描述中國侵台前的認知戰引發注目，現代戰爭是由開戰前的「灰色地帶」作戰決定勝負，目前日本所處的安保環境已與40年前截然不同。

高市在今年5月就曾向時任首相石破茂提出制定「反間諜法」必要性，並建議納入自民黨的參院大選政見之中，但最後並未被完全採納，自民黨的政見中提到「推動反間諜法的討論」。

相較於此，國民民主黨、日本維新會、參政黨和日本保守黨均有相關的主張，國民民主黨認為日本被稱為「間諜天國」已久，法制整備刻不容緩；日本維新會主張成立日本版 CIA、加強情報系統；參政黨則主張應立即制定反間諜法。公明黨和立憲民主黨持慎重態度；共產黨和社民黨則反對。

高市內閣上路後即宣布將新設「國家情報局」，強化政府對國內外的情報收集與分析能力，這被認為是她制定「反間諜法」的第一步。自民黨與日本維新會簽署的聯合政府協議中，也將反間諜法的制定檢討列為重要事項。

