應對熊襲激增！ 日本秋田、岩手兩縣警方可開槍射殺

應對熊襲激增！ 日本秋田、岩手兩縣警方可開槍射殺2025/11/13 15:36 編譯謝宜哲／綜合報導
日本秋田縣和岩手縣警方從今（13）日起可以使用步槍射殺熊。圖為示意圖。（路透）
日本秋田縣和岩手縣的警方從今（13）日起可以使用步槍射殺熊。此前日本修改槍枝法律，以應對一系列致命的熊襲事件。
根據《法新社》報導，熊襲事件頻繁的秋田縣和岩手縣13日為防暴警察舉行1場儀式，並向防暴警察宣布他們現在可用步槍射殺熊。當地官員證實，槍枝法律的修改已於13日生效。
日本自今年4月後已有13人死於熊襲，幾乎每天都有熊闖入民宅、在學校附近遊蕩以及在超市裡橫衝直撞等事件發生。日本政府正竭力應對熊襲事件激增的趨勢。
科學家認為，熊的數量快速增長和今年橡子歉收是造成熊襲事件激增的原因。
由於熊襲事件增加，美國駐東京大使館12日在其網站上發布「野生動物警報」，警告人們避免在熊出沒的地區獨自行走，最好完全遠離這些地區。
美國駐東京大使館指出，札幌市當地政府在靠近美國總領事館的1家動物園附近發現熊後，關閉了動物園。
另外英國政府也敦促旅客避免在熊出沒的地區獨自行走。
