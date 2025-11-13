自由之家年度報告》全球網路自由度連15年下降 台灣亞洲領先

「自由之家」最新報告指出，全球網路自由度連續第15年下降，連美國的分數都創下新低。圖為美國民眾先前為捍衛網路自由走上街頭。（路透資料照）

總部位於華府的民主促進研究組織「自由之家」（Freedom House）13日發布年度報告指出，全球網路自由度已連續第15年下降，而2025年最值得關注的趨勢是，包括美國與德國在內的西方民主國家，也加入了線上限制日益增長的行列。

此份報告評估的面向涵蓋上網阻礙、內容限制，以及對使用者權利的侵犯等。根據「自由之家」的評分（滿分100分），台灣今年的79分，在亞洲國家中持續保持領先地位，高於日本的78分與南韓的65分。與台灣形成強烈對比的是中國，其分數僅有9分，再度被評為「不自由」，並已連續多年在全球排名中敬陪末座。

據法新社報導，今年報告最特殊的趨勢，是西方民主國家的普遍倒退。截至今年5月的1年中，美國的網路自由分數下降3分、來到73分（滿分100分），創下該國有史以來最低紀錄。報告將此歸因於川普政府因部分非美國公民的網路言論而將其拘留。報告也提及，美國國務卿魯比歐已誓言，將因個人對以色列發表的言論而驅逐相關人士，此類決定已在法院面臨挑戰。

德國的網路自由度同樣下滑3分，來到74分。「自由之家」表示，德國正出現日益加劇的自我審查風氣，以及對禁止仇恨言論與誹謗法律的「過度積極執法」。報告引用一個案例，一名極右翼網站的編輯，因在社群媒體發布一張經竄改的圖片批評政治人物，而遭判處緩刑與罰款。

報告共同作者維斯坦森（Kian Vesteinsson）向法新社表示：「2025年最特殊的趨勢，是我們看到民主國家的情況正在惡化。」他指出，北美與西歐普遍出現公民空間緊縮的趨勢，部分國家則加深了對發布仇恨或有問題內容的限制。

「自由之家」成立於二戰期間，旨在促進民主，歷史上主要由美國政府資助但獨立運作。報導指出，川普總統重返白宮後，已削減了對包括「自由之家」在內人權組織的資助，導致該組織進行裁員。

