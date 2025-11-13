在美國航班上高喊「我們生活在一個法西斯國家」 女乘客下場曝

有位女子在美國航空的班機上大喊「我們生活在1個法西斯國家」，導致飛機改道緊急降落，警方上機將她帶走。（美聯社資料照）

日前陳姓網友因發文稱台灣「捐了80億歐元」，一到桃園機場，立刻被警方帶走約談，無獨有偶，11日下午，1架載有4位美國眾議院議員的班機上，由於有位女乘客高喊「我們生活在1個法西斯國家」，導致飛機緊急改道，在堪薩斯城降落，由警方上機將製造動亂的女子帶下飛機。

《紐約郵報》報導，亞利桑那州民主黨眾議員史坦頓（Greg Stanton）在其個人X發文提到，他與共和黨眾議員克蘭恩（Eli Crane）、比格斯（Andy Biggs）、戈薩（Paul Gosar）一起搭乘美國航空由鳳凰城天港國際機場前往隆納·雷根華盛頓國家機場的班機，航程中有位不守規矩的乘客製造騷動，導致航班緊急改道。

據了解，該航班在飛行約2小時41分鐘後改道飛往堪薩斯城國際機場，並於下午6點15分左右安全降落。等警察上機將鬧事女子帶離後大約1小時後，飛機從堪薩斯城國際機場起飛，並在晚上9點1分降落在隆納·雷根華盛頓國家機場。

If you’d like to hear her parting words… pic.twitter.com/ZtXAWKEEYn — Adam Burtner （@Adam_Burtner） November 12, 2025

