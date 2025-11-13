坦尚尼亞發現3種新蟾蜍 直接生出「小蟾蜍」跳過蝌蚪期

新鑑定的蟾蜍物種之一「魯霍梅羅樹蟾」（Nectophrynoides luhomeroensis）。此物種會直接產下活體幼蟾。（圖取自《脊椎動物學》）

據科學新聞網站「Live Science」報導，科學家已鑑定出3種全新的蟾蜍物種，其繁殖方式極其罕見，會跳過蝌蚪階段，直接產下已完全成形的「小蟾蜍」（toadlets）。這項研究已發表於《脊椎動物學》（Vertebrate Zoology）期刊。

報導指出，在已知的7000多種蛙類與蟾蜍中，絕大多數都需經歷產卵、孵化為蝌蚪的過程。在此次研究之前，僅有17種已知會直接產下活體幼崽。這項新研究，為此一名單再添3個新成員。

請繼續往下閱讀...

這3種新物種皆屬於「樹蟾屬」（Nectophrynoides），發現於坦尚尼亞的東弧山脈。過去100多年來，牠們一直被誤認為是單一物種Nectophrynoides viviparus。在最新的研究中，科學家證實牠們實際分屬4個獨立的物種，其中3個新物種分別被命名為薩連斯樹蟾（Nectophrynoides saliensis）、魯霍梅羅樹蟾（Nectophrynoides luhomeroensis）與烏赫赫樹蟾（Nectophrynoides uhehe）。

此一發現，也可能改變這些物種的保育狀態。報導指出，由於過去被認為是單一、廣泛分布的物種，N. viviparus 並未被列為易危或瀕危。但如今確認為4個棲地範圍更小、更破碎的獨立物種後，每一個物種面臨的風險，都可能比預期更高。

專家警告：棲地正在迅速消失

研究人員警告，與其相關的一個物種，已在2009年因水壩建設與真菌病爆發而在野外滅絕。研究共同作者、坦尚尼亞三蘭港大學生物學家利亞庫瓦（John Lyakurwa）在聲明中表示：「這些蟾蜍賴以為生的森林，正因人為使用與氣候變遷而迅速消失。」

新鑑定的蟾蜍物種之一「烏赫赫樹蟾」（Nectophrynoides uhehe）。此物種會跳過蝌蚪階段，直接產下活體幼蟾。（圖取自《脊椎動物學》）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法