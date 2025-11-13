「好日子結束了！」菲總統誓言逮捕參與虛假防洪工程人員

菲律賓總統小馬可仕誓言，將在耶誕節前逮捕參與虛假防洪工程的人員。（法新社）

鳳凰颱風9日晚間登陸菲律賓後，數百個村莊被洪水淹沒，至少27人死亡。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今（13）日誓言，將在耶誕節前逮捕參與虛假防洪工程的人員，還說他們的好日子已經結束了。

根據《法新社》報導，數十名建築公司老闆、政府官員和議員，都被指控挪用資金用於不合格或「幽靈基礎設施」（ghost infrastructure）項目。菲律賓財政部估計，由於防洪工程的貪腐問題，菲律賓經濟在2023年至2025年間損失高達1185億披索（約台幣623.5億元）。

請繼續往下閱讀...

小馬可仕13日告訴記者，針對大多數涉案人員的刑事案件已接近尾聲。他強調，提起訴訟不是為了作秀，而是確實把人送進監獄。

小馬可仕表示，參與虛假防洪工程的人員過不了快樂的耶誕節，他們的好日子已經結束了。

當被問及其表弟、前眾議院議長羅穆阿爾茲（Martin Romualdez）是否也會面臨指控時，小馬可仕回應稱「目前還沒有」，理由是缺乏證據。但他補充說，任何人在此次調查中都無法例外。

值得注意的是，小馬可仕在7月的全國演講中將「幽靈基礎設施」問題列為重點議題，此後民眾對此問題的憤怒情緒日益高漲。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法