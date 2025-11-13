為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    南韓大學入學考試登場！ 全國「靜音」護55萬考生應試

    2025/11/13 14:18 編譯陳成良／綜合報導
    首爾一處考場內，考生們神情凝重，把握最後時刻沉著應戰。（歐新社）

    首爾一處考場內，考生們神情凝重，把握最後時刻沉著應戰。（歐新社）

    據法新社報導，為確保一年一度、被視為攸關人生的全國大學入學考試順利舉行，南韓13日再度進入全國總動員狀態。措施包括在英文聽力測驗期間，全國機場暫停班機起降35分鐘、股市延後1小時開盤，公家機關也延後上班，以確保交通順暢。

    這場被南韓人稱為「Suneung」（大學修學能力試驗）的考試，被廣泛認為是通往頂尖大學、社會流動、經濟保障甚至理想婚姻的關鍵。為此，政府採取極端措施。根據南韓國土交通部向法新社表示，為了英文聽力測驗，週四下午1點05分至1點40分期間，全國共計140架次航班（包括75架次國際航班）需要重新安排時間。

    13日清晨，在首爾龍山高中考場外，大批媒體與交警早已就位。即將在未來幾年面臨大考的學弟妹們，則高舉著「Suneung考100分」等標語，為學長姐們高喊口號加油打氣。18歲的考生金珉才（譯音）向法新社表示：「我真的很緊張，但我已準備了很久，會盡力的。」

    將孩子送進考場後，許多家長便湧入教堂或佛寺祈禱。50歲的家長韓宥娜（譯音）表示，她將前往住家附近的佛寺，與其他母親們一同祈福。她說，自己的祈禱時程將完全比照兒子的考試時間表：當兒子休息時她就休息，兒子吃午餐時她才用餐。

    南韓社會圍繞著這場大考，也發展出許多禁忌。其中最知名的，就是避免喝「海帶湯」，因為其濕滑的口感，被迷信地認為會讓考生在考試中「滑倒」落榜。

    2026招生新制 霸凌紀錄首次強制納入審查

    超過55萬名學生報名今年考試，但報導指出，真正影響未來錄取結果的，是明年首次實施的大學招生新規。所有四年制大學都必須審查考生的校園霸凌紀錄，已從「建議」提升為「義務」。

    近年來，南韓掀起一波類似「#MeToo」的浪潮，許多校園霸凌的受害者挺身而出，要求為加害者追究責任。根據國會議員康京淑的資料，在上一招生週期，已有10所國立大學因校園暴力紀錄，拒絕了45名申請者的入學資格。

    南韓首爾曹溪寺13日舉行祈福法會，許多考生家長聚集在此，為正在參加大學入學考試的子女們虔誠祈禱，盼其金榜題名。（美聯社）

    南韓首爾曹溪寺13日舉行祈福法會，許多考生家長聚集在此，為正在參加大學入學考試的子女們虔誠祈禱，盼其金榜題名。（美聯社）

