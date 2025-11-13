川普索賠310億 BBC傳低頭「考慮道歉」化解危機

美國總統川普於2021年1月6日，在白宮附近向支持者發表演說的畫面。批評者指出，主流媒體在後續報導中，普遍刻意遺漏川普當天呼籲支持者保持和平、拒絕暴力的關鍵段落。（美聯社資料照）

英國《衛報》12日報導，英國廣播公司（BBC）正研議向美國總統川普提出正式道歉，以因應其提出的10億美元（約新台幣310億元）「法律警告」。白宮表示，相關文件已於12日送交佛羅里達州法院，但川普方面尚未正式提出訴訟。

《衛報》引述知情人士說法指出，由於BBC董事會主席夏哈（Samir Shah）先前已承認《廣角鏡》節目在剪輯川普演說時造成誤導印象，因此高層認為，向川普提出更直接、個別化的道歉並無不妥。此舉被視為一種「防火牆」策略，承認單點失誤後，反而能更堅定捍衛整體報導。

川普在先前接受福斯新聞訪問時表示，他覺得自己「有義務」採取行動，因為「他們欺騙了公眾，而且他們自己也承認了」。他說，節目把他的演說「剪得面目全非」，而BBC多名主管因此辭職。

儘管川普態度強硬，但《衛報》引述法律專家分析指出，他若正式提告，將面臨佛州誹謗法門檻、節目未在佛州播出，以及實質損害難證明等多重障礙。

報導分析，在白宮確認文件已送交法院後，BBC領導層陷入兩難：若與美國總統展開長期法律戰，將耗費大量資源；但若選擇和解，則可能被視為向政治壓力低頭，對仰賴授權費的 BC而言更是「政治毒藥」。

引發此次風暴的，是BBC王牌時事節目「廣角鏡」（Panorama）去年美國大選前播映的一部紀錄片。該片將川普在2021年1月6日國會山莊事件當天的演說片段剪輯拼接，使其看起來像是告訴支持者，他將與他們一同走向國會山莊，並「奮戰到底」（fight like hell）。

然而，在未經剪輯的原始影片中，川普在說完「走向國會山莊」後，緊接的內容是呼籲群眾「為我們英勇的參、眾議員們加油」。

相關爭議不僅導致BBC總裁戴維（Tim Davie）與新聞部執行長圖內斯（Deborah Turness）雙雙辭職，也引發川普此番法律行動。

