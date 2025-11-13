為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國重機表演驚見「女警三寶」！撞翻一排小孩...先關心車狀況

    2025/11/13 14:22 即時新聞／綜合報導
    女警騎重機不慎撞翻圍觀民眾。（取自微博）

    一名中國江蘇蘇州女警，日前在一場公開活動中，騎乘重機表演時，不慎撞向圍觀民眾，並撞倒3名兒童，但她第一時間不是關心被撞倒的小孩，而是先關心機車狀況，引發撻伐。

    根據在中國社群平台瘋傳的相關影片可見，該場公開活動中，有數名警察騎乘警用重機到場與民眾互動，不過其中一名女警不知是想和一旁圍觀、伸出手的小孩擊掌，還是純粹操作失誤，結果發生事故，直接撞上圍觀群眾，導致至少3名兒童倒地受傷。但女警出包後，第一時間竟不是關心兒童，而是先檢查機車狀況，並找其他警員幫忙。

    據了解，這場活動是蘇州警方的一場宣傳活動「唱響平安中國音樂會」，現場還請來歌手、吉祥物表演。活動出事後，不少中國網友撻伐「機車比人命重要？」、「有夠冷血！」

    蘇州警方則緊急發出道歉啟事，表示該名女警已經到傷者家中及前往醫院致歉並協商後續賠償，警方也會加強訓練避免往後類似事件再度發生。

