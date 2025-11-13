為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    熊患重創日本秋季觀光！旅宿退訂、活動取消蔓延東北各地

    2025/11/13 16:15 即時新聞／綜合報導
    日本岩手縣一間商店販售防熊鈴鐺。（法新社）

    日本多地接連傳出熊出沒與襲擊事件，不僅造成安全疑慮，更重創正值秋季觀光旺季的東北地區，從岩手、宮城到秋田與北海道，不少熱門景點紛紛出現住宿退訂潮與活動取消潮。

    綜合日媒報導，岩手縣北上市一名男性員工日前在露天溫泉打掃時遭熊攻擊身亡。事發後，當地觀光人潮驟減，住宿與一日遊客取消明顯增多。距離案發地數公里外的夏油溫泉，原本是秋季賞楓勝地，但今年客流量只剩往年的兩、三成。業者直言：「雖然附近沒有熊出沒紀錄，但露天溫泉被視為危險場所，已經成為形象危機。」

    位於宮城縣大崎市的鳴子峽谷，11月初正是賞楓的最佳時節，今年卻因熊出沒頻傳，市政府首度發布「熊出沒緊急事態宣言」讓遊客卻步，旅宿訂單紛紛取消。當地警方更出動巡邏車，並以英語、中文等四種語言廣播警戒訊息。

    秋田縣同樣深受熊患影響，今年熊傷人事件超過50起，甚至動用自衛隊協助捕捉。「田澤湖・角館觀光協會事務局」次長細川秀樹表示，雖然市區遊客大多未受影響，但山區景點人潮明顯減少；秋田市的千秋公園因連續通報熊蹤，已多次封園防範。

    北海道部分地區也因「熊蹤」傳聞，接連取消浦河町馬拉松及古平町公路賽。去年吸引2萬3千人參加的北斗市八郎沼公園點燈活動，考量點燈時段與棕熊活動重疊等因素，今年也已宣布取消。當地觀光協會無奈指出，「別無選擇，只能忍耐到熊冬眠。」

    另外，其他地區的民眾也因熊害而被迫放棄東北旅遊規劃。橫濱一名34歲女性原定赴青森賞楓，但因東北頻傳熊襲事件決定取消行程，「旅行是我的興趣，但現在連開門都怕遇到熊，太可怕了。」

