艾普斯坦電郵再爆震撼彈 直指「我知道川普有多髒」

美國眾議院監督委員會民主黨人，12日公布了新一批已故淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的私人電郵，內容比先前批次更具爆炸性。其中一封電郵，艾普斯坦直接寫下「我知道唐納（川普）有多髒」；另一封信中，他更宣稱總統川普不僅「知道那些女孩的事」，還曾與一名性販運受害者在他的住處共度「數小時」。

內容稱川普曾與「受害女孩」共處數小時

據英國《獨立報》報導，在這批最新公布、時間跨度從2011年至2019年的電郵中，艾普斯坦在寫給其前伴侶麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）的信中稱，川普是「那隻還沒吠的狗」。他接著寫道，一名性販運受害者「曾與他在我的住處共度數小時」，且川普「從未被提及過一次」。在另一封2019年寫給作家沃爾夫（Michael Wolff）的信中，艾普斯坦更明確表示：「他（川普）當然知道那些女孩的事，因為他曾叫吉絲蘭（麥斯威爾）住手。」

文件更揭示了艾普斯坦曾與沃爾夫討論如何利用川普。2015年，當得知CNN可能向川普提問兩人關係時，沃爾夫向艾普斯坦建議，應該放任川普「作繭自縛」（let him hang himself）。沃爾夫分析，若川普否認曾去過艾普斯坦的住處或搭乘其飛機，這將給予艾普斯坦「寶貴的公關與政治籌碼」。屆時，艾普斯坦可以選擇「讓他身敗名裂」，或是在川普選情看好時「拯救他，從而創造一筆人情債」。

《獨立報》在報導中特別強調，總統川普本人並未發送或接收任何這些電郵，並且也未在這一批最新公布的文件中，被指控有任何不當行為。

此次文件公布的時機極為敏感。就在同一天，民主黨籍新科眾議員葛麗哈瓦（Adelita Grijalva）正式宣誓就職，預計她將為一份旨在強制司法部釋出所有艾普斯坦檔案的連署，投下關鍵的第218票。對此，共和黨方面維持一貫立場，指控民主黨持續「精心挑選文件，以製造缺乏事實根據的點擊誘餌」，並將調查政治化。

在眾議院公布這批電郵後不久，艾普斯坦的遺產管理機構又向委員會提交了另外2萬頁文件。據報導，其中一份文件，艾普斯坦再度寫下：「我知道唐納有多髒。」

