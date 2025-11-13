優雅帥照+正體中文！IPAC創辦人首篇脆文爆紅 預告「很快訪台」

IPAC共同創辦人、執行董事裴倫德，昨（12）日啟用Threads帳號發文，並在以正體中文發布首篇脆文，以及附上自己的個人照。（圖擷取自@lukedepulford Threads）

副總統蕭美琴日前接受「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請，前往在歐洲議會舉行的年度峰會發表演說，引發台灣社會與國際關注。其中，IPAC共同創辦人、執行董事裴倫德（Luke de Pulford）的帥氣外貌與優雅氣質，引起大批台灣人熱烈討論，裴倫德昨（12）日剛啟用Threads帳號發文，立即湧入數十萬台灣網友朝聖！

據了解，裴倫德為英國保守黨人權委員會成員，長期投入關注各國人權與民主議題，過去曾成功協助撤銷香港建制派立法會、著名親共議員何君堯的法律榮譽博士學位，更是近年來多國國會和國際組織通過「聯大2758號決議不涉台」案的幕後推手之一。促成此事蕭美琴出席IPAC在歐洲議會舉行的年度峰會，裴倫德與IPAC成員皆感到十分自豪。

除人生經歷引起大眾關注，裴倫德的帥氣外貌、日常穿搭以及分享社群平台X（原推特）的生活照，也時常在被大批網友瘋傳。裴倫德12日啟用目前「台灣人最愛滑」的社群平台Threads帳號，首篇貼文以正體中文寫下「大家好，我是Luke。我來脆報到了。請繼續多多支持我們IPAC的工作」，並附上一張自己的黑白色寫真照。

由於Threads近期詐騙、帶風向、惡意造謠等假帳號氾濫，讓台灣網友一開始懷疑這隻帳號的真實性，直到擔任IPAC共同主席的民進黨立委范雲、前專訪裴倫德獨立網路平台「沃草」團隊，陸續留言歡迎裴倫德加入Threads，這才讓眾人放心追蹤。值得注意的是，有網友好奇詢問裴倫德是否計畫拜訪台灣，裴倫德以「soon（很快）」回應。

其他網友則留言表示，「歡迎來到動森群組」、「征服何君堯的男人」、「感謝你對抗中的貢獻」、「一起反對共產主義！」、「香港反送中期間知道您，感謝您持續為香港發聲」、「全台灣都在談論你，你真的是這座島上的超級明星」「留友看帥哥是對的，有國際觀的帥哥更是對的，是台灣盟友的帥哥，絕對不可能會是錯」、「好驚訝是用繁中發文，非常有親切感，不過很抱歉我們台灣還是有一些需要你澄清謠言的阿呆」。

Did an interview with @watchoutTW:



1. What's groundbreaking about @bikhim's wonderful visit to the ????????



2. Addressing some of the （increasingly amusing） disinfo coming from ???????? and ???????? ???? https://t.co/CdD2GPJsgB — Luke de Pulford （@lukedepulford） November 12, 2025

